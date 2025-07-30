FiyatlarBölümler
Dövizler / DIN
Geri dön - Hisse senetleri

DIN: Dine Brands Global Inc

23.02 USD 1.32 (5.42%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DIN fiyatı bugün -5.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.96 ve Yüksek fiyatı olarak 23.98 aralığında işlem gördü.

Dine Brands Global Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DIN haberleri

Günlük aralık
22.96 23.98
Yıllık aralık
18.66 37.44
Önceki kapanış
24.34
Açılış
23.82
Satış
23.02
Alış
23.32
Düşük
22.96
Yüksek
23.98
Hacim
966
Günlük değişim
-5.42%
Aylık değişim
-3.07%
6 aylık değişim
-2.08%
Yıllık değişim
-31.89%
21 Eylül, Pazar