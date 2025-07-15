Валюты / DIN
DIN: Dine Brands Global Inc
24.02 USD 0.61 (2.48%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DIN за сегодня изменился на -2.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.57, а максимальная — 24.58.
Следите за динамикой Dine Brands Global Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.57 24.58
Годовой диапазон
18.66 37.44
- Предыдущее закрытие
- 24.63
- Open
- 24.58
- Bid
- 24.02
- Ask
- 24.32
- Low
- 23.57
- High
- 24.58
- Объем
- 1.225 K
- Дневное изменение
- -2.48%
- Месячное изменение
- 1.14%
- 6-месячное изменение
- 2.17%
- Годовое изменение
- -28.93%
