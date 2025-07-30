CotationsSections
DIN: Dine Brands Global Inc

23.02 USD 1.32 (5.42%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DIN a changé de -5.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.96 et à un maximum de 23.98.

Suivez la dynamique Dine Brands Global Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
22.96 23.98
Range Annuel
18.66 37.44
Clôture Précédente
24.34
Ouverture
23.82
Bid
23.02
Ask
23.32
Plus Bas
22.96
Plus Haut
23.98
Volume
966
Changement quotidien
-5.42%
Changement Mensuel
-3.07%
Changement à 6 Mois
-2.08%
Changement Annuel
-31.89%
