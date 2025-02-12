Divisas / CLMT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CLMT: Calumet Specialty Products Partners, L.P. - Common units repres
18.76 USD 0.50 (2.60%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CLMT de hoy ha cambiado un -2.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.20, mientras que el máximo ha alcanzado 19.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Calumet Specialty Products Partners, L.P. - Common units repres. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLMT News
- Calumet, Inc. (CLMT) Presents at Barclays 39th Annual CEO Energy-Power Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:CLMT)
- Calumet Stock: Shorts Are At Risk (NASDAQ:CLMT)
- Calumet Cuts Debt and Grows Q2 Earnings
- Calumet Q2 2025 slides: Renewables segment drives growth amid deleveraging efforts
- Calumet (CLMT) Q2 Revenue Tops by 11%
- Calumet shares surge 4% as revenue tops estimates despite wider loss
- Calumet earnings missed by $1.44, revenue topped estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- Petrobras to Report Q2 Earnings: What's in the Offing for the Stock?
- Canadian Natural to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Cheniere Energy to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- APA Corporation Q2 Earnings on Deck: Here's How It Will Fare
- Calumet extends Shreveport terminal financing to $120 million
- Calumet (CLMT) Stock: Don't Buy Now
- Calumet With Its More Than Nine Financial Lives (NASDAQ:CLMT)
- Calumet SVP Gregory Morical sells $419,302 in stock
- Calumet director Jennifer Straumins sells shares worth $2.38 million
- Calumet director Jennifer Straumins sells $1.32 million in stock
- Calumet to Participate in June 2025 Investor Conferences
- Calumet Renewables Expansion Is Unlocking Value: Analyst - Calumet (NASDAQ:CLMT)
- Valero's Exposure To Renewable Energy And More (NYSE:VLO)
- Calumet's Businesses Firing Like A Cannon, Well, Close (NASDAQ:CLMT)
- Gilead Sciences, Upstart, Mercury General, Confluent And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Angi (NASDAQ:ANGI)
Rango diario
18.20 19.55
Rango anual
7.68 25.29
- Cierres anteriores
- 19.26
- Open
- 18.84
- Bid
- 18.76
- Ask
- 19.06
- Low
- 18.20
- High
- 19.55
- Volumen
- 4.052 K
- Cambio diario
- -2.60%
- Cambio mensual
- 15.45%
- Cambio a 6 meses
- 44.20%
- Cambio anual
- 5.27%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B