Валюты / CLMT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CLMT: Calumet Specialty Products Partners, L.P. - Common units repres
19.26 USD 1.75 (9.99%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CLMT за сегодня изменился на 9.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.51, а максимальная — 19.47.
Следите за динамикой Calumet Specialty Products Partners, L.P. - Common units repres. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CLMT
- Calumet, Inc. (CLMT) Presents at Barclays 39th Annual CEO Energy-Power Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:CLMT)
- Calumet Stock: Shorts Are At Risk (NASDAQ:CLMT)
- Calumet Cuts Debt and Grows Q2 Earnings
- Calumet Q2 2025 slides: Renewables segment drives growth amid deleveraging efforts
- Calumet (CLMT) Q2 Revenue Tops by 11%
- Calumet shares surge 4% as revenue tops estimates despite wider loss
- Calumet earnings missed by $1.44, revenue topped estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- Petrobras to Report Q2 Earnings: What's in the Offing for the Stock?
- Canadian Natural to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Cheniere Energy to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- APA Corporation Q2 Earnings on Deck: Here's How It Will Fare
- Calumet extends Shreveport terminal financing to $120 million
- Calumet (CLMT) Stock: Don't Buy Now
- Calumet With Its More Than Nine Financial Lives (NASDAQ:CLMT)
- Calumet SVP Gregory Morical sells $419,302 in stock
- Calumet director Jennifer Straumins sells shares worth $2.38 million
- Calumet director Jennifer Straumins sells $1.32 million in stock
- Calumet to Participate in June 2025 Investor Conferences
- Calumet Renewables Expansion Is Unlocking Value: Analyst - Calumet (NASDAQ:CLMT)
- Valero's Exposure To Renewable Energy And More (NYSE:VLO)
- Calumet's Businesses Firing Like A Cannon, Well, Close (NASDAQ:CLMT)
- Gilead Sciences, Upstart, Mercury General, Confluent And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Angi (NASDAQ:ANGI)
Дневной диапазон
17.51 19.47
Годовой диапазон
7.68 25.29
- Предыдущее закрытие
- 17.51
- Open
- 17.68
- Bid
- 19.26
- Ask
- 19.56
- Low
- 17.51
- High
- 19.47
- Объем
- 4.401 K
- Дневное изменение
- 9.99%
- Месячное изменение
- 18.52%
- 6-месячное изменение
- 48.04%
- Годовое изменение
- 8.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.