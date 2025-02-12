КотировкиРазделы
Валюты / CLMT
Назад в Рынок акций США

CLMT: Calumet Specialty Products Partners, L.P. - Common units repres

19.26 USD 1.75 (9.99%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CLMT за сегодня изменился на 9.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.51, а максимальная — 19.47.

Следите за динамикой Calumet Specialty Products Partners, L.P. - Common units repres. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CLMT

Дневной диапазон
17.51 19.47
Годовой диапазон
7.68 25.29
Предыдущее закрытие
17.51
Open
17.68
Bid
19.26
Ask
19.56
Low
17.51
High
19.47
Объем
4.401 K
Дневное изменение
9.99%
Месячное изменение
18.52%
6-месячное изменение
48.04%
Годовое изменение
8.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.