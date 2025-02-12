Dövizler / CLMT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CLMT: Calumet Specialty Products Partners, L.P. - Common units repres
18.51 USD 0.07 (0.38%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CLMT fiyatı bugün -0.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.18 ve Yüksek fiyatı olarak 18.82 aralığında işlem gördü.
Calumet Specialty Products Partners, L.P. - Common units repres hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLMT haberleri
- Calumet, Inc. (CLMT) Presents at Barclays 39th Annual CEO Energy-Power Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:CLMT)
- Calumet Stock: Shorts Are At Risk (NASDAQ:CLMT)
- Calumet Cuts Debt and Grows Q2 Earnings
- Calumet Q2 2025 slides: Renewables segment drives growth amid deleveraging efforts
- Calumet (CLMT) Q2 Revenue Tops by 11%
- Calumet shares surge 4% as revenue tops estimates despite wider loss
- Calumet earnings missed by $1.44, revenue topped estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- Petrobras to Report Q2 Earnings: What's in the Offing for the Stock?
- Canadian Natural to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Cheniere Energy to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- APA Corporation Q2 Earnings on Deck: Here's How It Will Fare
- Calumet extends Shreveport terminal financing to $120 million
- Calumet (CLMT) Stock: Don't Buy Now
- Calumet With Its More Than Nine Financial Lives (NASDAQ:CLMT)
- Calumet SVP Gregory Morical sells $419,302 in stock
- Calumet director Jennifer Straumins sells shares worth $2.38 million
- Calumet director Jennifer Straumins sells $1.32 million in stock
- Calumet to Participate in June 2025 Investor Conferences
- Calumet Renewables Expansion Is Unlocking Value: Analyst - Calumet (NASDAQ:CLMT)
- Valero's Exposure To Renewable Energy And More (NYSE:VLO)
- Calumet's Businesses Firing Like A Cannon, Well, Close (NASDAQ:CLMT)
- Gilead Sciences, Upstart, Mercury General, Confluent And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Angi (NASDAQ:ANGI)
Günlük aralık
18.18 18.82
Yıllık aralık
7.68 25.29
- Önceki kapanış
- 18.58
- Açılış
- 18.50
- Satış
- 18.51
- Alış
- 18.81
- Düşük
- 18.18
- Yüksek
- 18.82
- Hacim
- 1.581 K
- Günlük değişim
- -0.38%
- Aylık değişim
- 13.91%
- 6 aylık değişim
- 42.28%
- Yıllık değişim
- 3.87%
21 Eylül, Pazar