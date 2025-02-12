FiyatlarBölümler
Dövizler / CLMT
Geri dön - Hisse senetleri

CLMT: Calumet Specialty Products Partners, L.P. - Common units repres

18.51 USD 0.07 (0.38%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CLMT fiyatı bugün -0.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.18 ve Yüksek fiyatı olarak 18.82 aralığında işlem gördü.

Calumet Specialty Products Partners, L.P. - Common units repres hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CLMT haberleri

Günlük aralık
18.18 18.82
Yıllık aralık
7.68 25.29
Önceki kapanış
18.58
Açılış
18.50
Satış
18.51
Alış
18.81
Düşük
18.18
Yüksek
18.82
Hacim
1.581 K
Günlük değişim
-0.38%
Aylık değişim
13.91%
6 aylık değişim
42.28%
Yıllık değişim
3.87%
21 Eylül, Pazar