Der Wechselkurs von CLMT hat sich für heute um -0.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.35 bis zu einem Hoch von 19.05 gehandelt.

Verfolgen Sie die Calumet Specialty Products Partners, L.P. - Common units repres-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.