CLMT: Calumet Specialty Products Partners, L.P. - Common units repres
18.58 USD 0.18 (0.96%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLMT hat sich für heute um -0.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.35 bis zu einem Hoch von 19.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Calumet Specialty Products Partners, L.P. - Common units repres-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CLMT News
- Calumet, Inc. (CLMT) Presents at Barclays 39th Annual CEO Energy-Power Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:CLMT)
- Calumet Stock: Shorts Are At Risk (NASDAQ:CLMT)
- Calumet Cuts Debt and Grows Q2 Earnings
- Calumet Q2 2025 slides: Renewables segment drives growth amid deleveraging efforts
- Calumet (CLMT) Q2 Revenue Tops by 11%
- Calumet shares surge 4% as revenue tops estimates despite wider loss
- Calumet earnings missed by $1.44, revenue topped estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- Petrobras to Report Q2 Earnings: What's in the Offing for the Stock?
- Canadian Natural to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Cheniere Energy to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- APA Corporation Q2 Earnings on Deck: Here's How It Will Fare
- Calumet extends Shreveport terminal financing to $120 million
- Calumet (CLMT) Stock: Don't Buy Now
- Calumet With Its More Than Nine Financial Lives (NASDAQ:CLMT)
- Calumet SVP Gregory Morical sells $419,302 in stock
- Calumet director Jennifer Straumins sells shares worth $2.38 million
- Calumet director Jennifer Straumins sells $1.32 million in stock
- Calumet to Participate in June 2025 Investor Conferences
- Calumet Renewables Expansion Is Unlocking Value: Analyst - Calumet (NASDAQ:CLMT)
- Valero's Exposure To Renewable Energy And More (NYSE:VLO)
- Calumet's Businesses Firing Like A Cannon, Well, Close (NASDAQ:CLMT)
- Gilead Sciences, Upstart, Mercury General, Confluent And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Angi (NASDAQ:ANGI)
Tagesspanne
18.35 19.05
Jahresspanne
7.68 25.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.76
- Eröffnung
- 18.90
- Bid
- 18.58
- Ask
- 18.88
- Tief
- 18.35
- Hoch
- 19.05
- Volumen
- 1.600 K
- Tagesänderung
- -0.96%
- Monatsänderung
- 14.34%
- 6-Monatsänderung
- 42.81%
- Jahresänderung
- 4.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K