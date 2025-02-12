시세섹션
통화 / CLMT
주식로 돌아가기

CLMT: Calumet Specialty Products Partners, L.P. - Common units repres

18.51 USD 0.07 (0.38%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CLMT 환율이 오늘 -0.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.18이고 고가는 18.82이었습니다.

Calumet Specialty Products Partners, L.P. - Common units repres 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CLMT News

일일 변동 비율
18.18 18.82
년간 변동
7.68 25.29
이전 종가
18.58
시가
18.50
Bid
18.51
Ask
18.81
저가
18.18
고가
18.82
볼륨
1.581 K
일일 변동
-0.38%
월 변동
13.91%
6개월 변동
42.28%
년간 변동율
3.87%
20 9월, 토요일