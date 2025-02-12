货币 / CLMT
CLMT: Calumet Specialty Products Partners, L.P. - Common units repres
18.85 USD 0.41 (2.13%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CLMT汇率已更改-2.13%。当日，交易品种以低点18.20和高点19.55进行交易。
关注Calumet Specialty Products Partners, L.P. - Common units repres动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLMT新闻
- Calumet, Inc. (CLMT) Presents at Barclays 39th Annual CEO Energy-Power Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:CLMT)
- Calumet Stock: Shorts Are At Risk (NASDAQ:CLMT)
- Calumet Cuts Debt and Grows Q2 Earnings
- Calumet Q2 2025 slides: Renewables segment drives growth amid deleveraging efforts
- Calumet (CLMT) Q2 Revenue Tops by 11%
- Calumet shares surge 4% as revenue tops estimates despite wider loss
- Calumet earnings missed by $1.44, revenue topped estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- Petrobras to Report Q2 Earnings: What's in the Offing for the Stock?
- Canadian Natural to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Cheniere Energy to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- APA Corporation Q2 Earnings on Deck: Here's How It Will Fare
- Calumet extends Shreveport terminal financing to $120 million
- Calumet (CLMT) Stock: Don't Buy Now
- Calumet With Its More Than Nine Financial Lives (NASDAQ:CLMT)
- Calumet SVP Gregory Morical sells $419,302 in stock
- Calumet director Jennifer Straumins sells shares worth $2.38 million
- Calumet director Jennifer Straumins sells $1.32 million in stock
- Calumet to Participate in June 2025 Investor Conferences
- Calumet Renewables Expansion Is Unlocking Value: Analyst - Calumet (NASDAQ:CLMT)
- Valero's Exposure To Renewable Energy And More (NYSE:VLO)
- Calumet's Businesses Firing Like A Cannon, Well, Close (NASDAQ:CLMT)
- Gilead Sciences, Upstart, Mercury General, Confluent And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), Angi (NASDAQ:ANGI)
日范围
18.20 19.55
年范围
7.68 25.29
- 前一天收盘价
- 19.26
- 开盘价
- 18.96
- 卖价
- 18.85
- 买价
- 19.15
- 最低价
- 18.20
- 最高价
- 19.55
- 交易量
- 2.374 K
- 日变化
- -2.13%
- 月变化
- 16.00%
- 6个月变化
- 44.89%
- 年变化
- 5.78%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值