CLMT: Calumet Specialty Products Partners, L.P. - Common units repres
18.58 USD 0.18 (0.96%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CLMTの今日の為替レートは、-0.96%変化しました。日中、通貨は1あたり18.35の安値と19.05の高値で取引されました。
Calumet Specialty Products Partners, L.P. - Common units represダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
18.35 19.05
1年のレンジ
7.68 25.29
- 以前の終値
- 18.76
- 始値
- 18.90
- 買値
- 18.58
- 買値
- 18.88
- 安値
- 18.35
- 高値
- 19.05
- 出来高
- 1.600 K
- 1日の変化
- -0.96%
- 1ヶ月の変化
- 14.34%
- 6ヶ月の変化
- 42.81%
- 1年の変化
- 4.26%
