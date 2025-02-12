クォートセクション
通貨 / CLMT
CLMT: Calumet Specialty Products Partners, L.P. - Common units repres

18.58 USD 0.18 (0.96%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CLMTの今日の為替レートは、-0.96%変化しました。日中、通貨は1あたり18.35の安値と19.05の高値で取引されました。

Calumet Specialty Products Partners, L.P. - Common units represダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

CLMT News

1日のレンジ
18.35 19.05
1年のレンジ
7.68 25.29
以前の終値
18.76
始値
18.90
買値
18.58
買値
18.88
安値
18.35
高値
19.05
出来高
1.600 K
1日の変化
-0.96%
1ヶ月の変化
14.34%
6ヶ月の変化
42.81%
1年の変化
4.26%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K