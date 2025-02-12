CotationsSections
CLMT: Calumet Specialty Products Partners, L.P. - Common units repres

18.51 USD 0.07 (0.38%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CLMT a changé de -0.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.18 et à un maximum de 18.82.

Suivez la dynamique Calumet Specialty Products Partners, L.P. - Common units repres. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
18.18 18.82
Range Annuel
7.68 25.29
Clôture Précédente
18.58
Ouverture
18.50
Bid
18.51
Ask
18.81
Plus Bas
18.18
Plus Haut
18.82
Volume
1.581 K
Changement quotidien
-0.38%
Changement Mensuel
13.91%
Changement à 6 Mois
42.28%
Changement Annuel
3.87%
