CotizacionesSecciones
Divisas / CAR
Volver a Acciones

CAR: Avis Budget Group Inc

153.15 USD 2.06 (1.33%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CAR de hoy ha cambiado un -1.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 152.35, mientras que el máximo ha alcanzado 158.79.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Avis Budget Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CAR News

Rango diario
152.35 158.79
Rango anual
54.03 212.81
Cierres anteriores
155.21
Open
155.80
Bid
153.15
Ask
153.45
Low
152.35
High
158.79
Volumen
1.600 K
Cambio diario
-1.33%
Cambio mensual
-0.10%
Cambio a 6 meses
101.96%
Cambio anual
75.31%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B