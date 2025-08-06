Divisas / CAR
CAR: Avis Budget Group Inc
153.15 USD 2.06 (1.33%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CAR de hoy ha cambiado un -1.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 152.35, mientras que el máximo ha alcanzado 158.79.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Avis Budget Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
152.35 158.79
Rango anual
54.03 212.81
- Cierres anteriores
- 155.21
- Open
- 155.80
- Bid
- 153.15
- Ask
- 153.45
- Low
- 152.35
- High
- 158.79
- Volumen
- 1.600 K
- Cambio diario
- -1.33%
- Cambio mensual
- -0.10%
- Cambio a 6 meses
- 101.96%
- Cambio anual
- 75.31%
