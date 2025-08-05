Devises / CAR
CAR: Avis Budget Group Inc
157.66 USD 1.74 (1.12%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CAR a changé de 1.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 153.75 et à un maximum de 161.15.
Suivez la dynamique Avis Budget Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CAR Nouvelles
Range quotidien
153.75 161.15
Range Annuel
54.03 212.81
- Clôture Précédente
- 155.92
- Ouverture
- 156.24
- Bid
- 157.66
- Ask
- 157.96
- Plus Bas
- 153.75
- Plus Haut
- 161.15
- Volume
- 2.983 K
- Changement quotidien
- 1.12%
- Changement Mensuel
- 2.84%
- Changement à 6 Mois
- 107.91%
- Changement Annuel
- 80.47%
