Dövizler / CAR
CAR: Avis Budget Group Inc
157.66 USD 1.74 (1.12%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CAR fiyatı bugün 1.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 153.75 ve Yüksek fiyatı olarak 161.15 aralığında işlem gördü.
Avis Budget Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
153.75 161.15
Yıllık aralık
54.03 212.81
- Önceki kapanış
- 155.92
- Açılış
- 156.24
- Satış
- 157.66
- Alış
- 157.96
- Düşük
- 153.75
- Yüksek
- 161.15
- Hacim
- 2.983 K
- Günlük değişim
- 1.12%
- Aylık değişim
- 2.84%
- 6 aylık değişim
- 107.91%
- Yıllık değişim
- 80.47%
21 Eylül, Pazar