Валюты / CAR
CAR: Avis Budget Group Inc
155.21 USD 2.86 (1.88%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CAR за сегодня изменился на 1.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 151.97, а максимальная — 155.40.
Следите за динамикой Avis Budget Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CAR
Дневной диапазон
151.97 155.40
Годовой диапазон
54.03 212.81
- Предыдущее закрытие
- 152.35
- Open
- 153.46
- Bid
- 155.21
- Ask
- 155.51
- Low
- 151.97
- High
- 155.40
- Объем
- 975
- Дневное изменение
- 1.88%
- Месячное изменение
- 1.25%
- 6-месячное изменение
- 104.68%
- Годовое изменение
- 77.67%
