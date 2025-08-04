КотировкиРазделы
Валюты / CAR
CAR: Avis Budget Group Inc

155.21 USD 2.86 (1.88%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CAR за сегодня изменился на 1.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 151.97, а максимальная — 155.40.

Следите за динамикой Avis Budget Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
151.97 155.40
Годовой диапазон
54.03 212.81
Предыдущее закрытие
152.35
Open
153.46
Bid
155.21
Ask
155.51
Low
151.97
High
155.40
Объем
975
Дневное изменение
1.88%
Месячное изменение
1.25%
6-месячное изменение
104.68%
Годовое изменение
77.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.