CAR: Avis Budget Group Inc
155.92 USD 2.77 (1.81%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CAR hat sich für heute um 1.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 153.07 bis zu einem Hoch von 159.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Avis Budget Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
153.07 159.37
Jahresspanne
54.03 212.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 153.15
- Eröffnung
- 154.48
- Bid
- 155.92
- Ask
- 156.22
- Tief
- 153.07
- Hoch
- 159.37
- Volumen
- 1.417 K
- Tagesänderung
- 1.81%
- Monatsänderung
- 1.71%
- 6-Monatsänderung
- 105.62%
- Jahresänderung
- 78.48%
