KurseKategorien
Währungen / CAR
Zurück zum Aktien

CAR: Avis Budget Group Inc

155.92 USD 2.77 (1.81%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CAR hat sich für heute um 1.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 153.07 bis zu einem Hoch von 159.37 gehandelt.

Verfolgen Sie die Avis Budget Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CAR News

Tagesspanne
153.07 159.37
Jahresspanne
54.03 212.81
Vorheriger Schlusskurs
153.15
Eröffnung
154.48
Bid
155.92
Ask
156.22
Tief
153.07
Hoch
159.37
Volumen
1.417 K
Tagesänderung
1.81%
Monatsänderung
1.71%
6-Monatsänderung
105.62%
Jahresänderung
78.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K