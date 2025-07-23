Divisas / BG
BG: Bunge Limited Bunge Limited
80.43 USD 3.25 (3.88%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BG de hoy ha cambiado un -3.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 80.36, mientras que el máximo ha alcanzado 83.83.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bunge Limited Bunge Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BG News
- New Strong Sell Stocks for September 17th
- Bunge stock rating reiterated at Buy by UBS on biofuel outlook
- RPV: Large Cap Value ETF With High Volatility
- Food grocers urge grain traders to uphold Brazil’s soy moratorium initiative
- Adecoagro Q2 2025: Weak Earnings, No Catalysts, Downgrade To Sell (NYSE:AGRO)
- JPMorgan assumes coverage on Bunge stock with Overweight rating
- Bunge stock rating reiterated as Buy by UBS with $100 price target
- Trump Urges China To Quadruple US Soybean Purchases To Address Their Shortage, Tackle Trade Deficit—Experts Say 'Highly Unlikely' - Bunge Global (NYSE:BG), Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM)
- Trump's Tariffs Just Blew Up the Farm Economy--Here's What Investors Need to Know
- Nutrien expects more fertilizer use by farmers despite low crop prices
- Glencore says long-term strategy may involve sale of Bunge stake
- Trump’s America First biodiesel policy could cost US companies, consumers, trade groups warn
- Bunge to raise $1.3 billion through senior notes offering
- BG Q2 Earnings Beat, Revenues Down Y/Y on Weak Results Across Segments
- Bunge Global SA 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BG)
- Here's What Key Metrics Tell Us About Bunge Global (BG) Q2 Earnings
- Bunge Q2 2025 slides: adjusted EPS falls 24% as strategic transformation advances
- Bunge Global (BG) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Morning Bid: Get set for 3-day obstacle course
- Bunge shares rise as second-quarter profit beats expectations
- Bunge beats quarterly profit estimates on processing margin recovery
- Bunge earnings beat by $0.17, revenue fell short of estimates
- Bunge Ready to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- What Will Happen Next After Trump Strikes Asian Tariff Deals
Rango diario
80.36 83.83
Rango anual
67.40 99.39
- Cierres anteriores
- 83.68
- Open
- 83.47
- Bid
- 80.43
- Ask
- 80.73
- Low
- 80.36
- High
- 83.83
- Volumen
- 3.426 K
- Cambio diario
- -3.88%
- Cambio mensual
- -3.63%
- Cambio a 6 meses
- 4.55%
- Cambio anual
- -16.59%
