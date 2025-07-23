통화 / BG
BG: Bunge Limited Bunge Limited
79.19 USD 0.70 (0.88%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BG 환율이 오늘 -0.88%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 79.14이고 고가는 80.10이었습니다.
Bunge Limited Bunge Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BG News
일일 변동 비율
79.14 80.10
년간 변동
67.40 99.39
- 이전 종가
- 79.89
- 시가
- 79.84
- Bid
- 79.19
- Ask
- 79.49
- 저가
- 79.14
- 고가
- 80.10
- 볼륨
- 2.815 K
- 일일 변동
- -0.88%
- 월 변동
- -5.12%
- 6개월 변동
- 2.94%
- 년간 변동율
- -17.88%
