BG: Bunge Limited Bunge Limited
79.89 USD 0.54 (0.67%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BG hat sich für heute um -0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 79.42 bis zu einem Hoch von 81.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bunge Limited Bunge Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BG News
Tagesspanne
79.42 81.12
Jahresspanne
67.40 99.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 80.43
- Eröffnung
- 81.02
- Bid
- 79.89
- Ask
- 80.19
- Tief
- 79.42
- Hoch
- 81.12
- Volumen
- 2.716 K
- Tagesänderung
- -0.67%
- Monatsänderung
- -4.28%
- 6-Monatsänderung
- 3.85%
- Jahresänderung
- -17.15%
