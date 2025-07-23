KurseKategorien
BG: Bunge Limited Bunge Limited

79.89 USD 0.54 (0.67%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BG hat sich für heute um -0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 79.42 bis zu einem Hoch von 81.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bunge Limited Bunge Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
79.42 81.12
Jahresspanne
67.40 99.39
Vorheriger Schlusskurs
80.43
Eröffnung
81.02
Bid
79.89
Ask
80.19
Tief
79.42
Hoch
81.12
Volumen
2.716 K
Tagesänderung
-0.67%
Monatsänderung
-4.28%
6-Monatsänderung
3.85%
Jahresänderung
-17.15%
