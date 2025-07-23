Devises / BG
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BG: Bunge Limited Bunge Limited
79.19 USD 0.70 (0.88%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BG a changé de -0.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 79.14 et à un maximum de 80.10.
Suivez la dynamique Bunge Limited Bunge Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BG Nouvelles
- New Strong Sell Stocks for September 17th
- Bunge stock rating reiterated at Buy by UBS on biofuel outlook
- RPV: Large Cap Value ETF With High Volatility
- Food grocers urge grain traders to uphold Brazil’s soy moratorium initiative
- Adecoagro Q2 2025: Weak Earnings, No Catalysts, Downgrade To Sell (NYSE:AGRO)
- JPMorgan assumes coverage on Bunge stock with Overweight rating
- Bunge stock rating reiterated as Buy by UBS with $100 price target
- Trump Urges China To Quadruple US Soybean Purchases To Address Their Shortage, Tackle Trade Deficit—Experts Say 'Highly Unlikely' - Bunge Global (NYSE:BG), Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM)
- Trump's Tariffs Just Blew Up the Farm Economy--Here's What Investors Need to Know
- Nutrien expects more fertilizer use by farmers despite low crop prices
- Glencore says long-term strategy may involve sale of Bunge stake
- Trump’s America First biodiesel policy could cost US companies, consumers, trade groups warn
- Bunge to raise $1.3 billion through senior notes offering
- BG Q2 Earnings Beat, Revenues Down Y/Y on Weak Results Across Segments
- Bunge Global SA 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BG)
- Here's What Key Metrics Tell Us About Bunge Global (BG) Q2 Earnings
- Bunge Q2 2025 slides: adjusted EPS falls 24% as strategic transformation advances
- Bunge Global (BG) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Morning Bid: Get set for 3-day obstacle course
- Bunge shares rise as second-quarter profit beats expectations
- Bunge beats quarterly profit estimates on processing margin recovery
- Bunge earnings beat by $0.17, revenue fell short of estimates
- Bunge Ready to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- What Will Happen Next After Trump Strikes Asian Tariff Deals
Range quotidien
79.14 80.10
Range Annuel
67.40 99.39
- Clôture Précédente
- 79.89
- Ouverture
- 79.84
- Bid
- 79.19
- Ask
- 79.49
- Plus Bas
- 79.14
- Plus Haut
- 80.10
- Volume
- 2.815 K
- Changement quotidien
- -0.88%
- Changement Mensuel
- -5.12%
- Changement à 6 Mois
- 2.94%
- Changement Annuel
- -17.88%
20 septembre, samedi