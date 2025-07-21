Валюты / BG
BG: Bunge Limited Bunge Limited
83.68 USD 3.38 (4.21%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BG за сегодня изменился на 4.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.57, а максимальная — 84.09.
Следите за динамикой Bunge Limited Bunge Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BG
- Bunge stock rating reiterated at Buy by UBS on biofuel outlook
- RPV: Large Cap Value ETF With High Volatility
- Food grocers urge grain traders to uphold Brazil’s soy moratorium initiative
- Adecoagro Q2 2025: Weak Earnings, No Catalysts, Downgrade To Sell (NYSE:AGRO)
- JPMorgan assumes coverage on Bunge stock with Overweight rating
- Bunge stock rating reiterated as Buy by UBS with $100 price target
- Trump Urges China To Quadruple US Soybean Purchases To Address Their Shortage, Tackle Trade Deficit—Experts Say 'Highly Unlikely' - Bunge Global (NYSE:BG), Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM)
- Trump's Tariffs Just Blew Up the Farm Economy--Here's What Investors Need to Know
- Nutrien expects more fertilizer use by farmers despite low crop prices
- Glencore says long-term strategy may involve sale of Bunge stake
- Trump’s America First biodiesel policy could cost US companies, consumers, trade groups warn
- Bunge to raise $1.3 billion through senior notes offering
- BG Q2 Earnings Beat, Revenues Down Y/Y on Weak Results Across Segments
- Bunge Global SA 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BG)
- Here's What Key Metrics Tell Us About Bunge Global (BG) Q2 Earnings
- Bunge Q2 2025 slides: adjusted EPS falls 24% as strategic transformation advances
- Bunge Global (BG) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Morning Bid: Get set for 3-day obstacle course
- Bunge shares rise as second-quarter profit beats expectations
- Bunge beats quarterly profit estimates on processing margin recovery
- Bunge earnings beat by $0.17, revenue fell short of estimates
- Bunge Ready to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- What Will Happen Next After Trump Strikes Asian Tariff Deals
- CVS and Archer-Daniels-Midland Look Good on This Ratio
Дневной диапазон
79.57 84.09
Годовой диапазон
67.40 99.39
- Предыдущее закрытие
- 80.30
- Open
- 80.74
- Bid
- 83.68
- Ask
- 83.98
- Low
- 79.57
- High
- 84.09
- Объем
- 4.497 K
- Дневное изменение
- 4.21%
- Месячное изменение
- 0.26%
- 6-месячное изменение
- 8.77%
- Годовое изменение
- -13.22%
