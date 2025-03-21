CotizacionesSecciones
BABX: GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

49.79 USD 2.21 (4.64%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BABX de hoy ha cambiado un 4.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 48.15, mientras que el máximo ha alcanzado 50.50.

Siga la dinámica de la pareja de divisas GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
48.15 50.50
Rango anual
14.30 50.50
Cierres anteriores
47.58
Open
49.78
Bid
49.79
Ask
50.09
Low
48.15
High
50.50
Volumen
3.314 K
Cambio diario
4.64%
Cambio mensual
49.74%
Cambio a 6 meses
38.31%
Cambio anual
85.09%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B