通貨 / BABX
BABX: GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

47.65 USD 2.14 (4.30%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BABXの今日の為替レートは、-4.30%変化しました。日中、通貨は1あたり46.94の安値と49.00の高値で取引されました。

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
46.94 49.00
1年のレンジ
14.30 50.50
以前の終値
49.79
始値
47.45
買値
47.65
買値
47.95
安値
46.94
高値
49.00
出来高
3.207 K
1日の変化
-4.30%
1ヶ月の変化
43.31%
6ヶ月の変化
32.36%
1年の変化
77.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K