통화 / BABX
BABX: GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

47.81 USD 0.16 (0.34%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BABX 환율이 오늘 0.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 47.72이고 고가는 49.84이었습니다.

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
47.72 49.84
년간 변동
14.30 50.50
이전 종가
47.65
시가
48.70
Bid
47.81
Ask
48.11
저가
47.72
고가
49.84
볼륨
2.842 K
일일 변동
0.34%
월 변동
43.79%
6개월 변동
32.81%
년간 변동율
77.73%
20 9월, 토요일