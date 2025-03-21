FiyatlarBölümler
Dövizler / BABX
BABX: GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

47.81 USD 0.16 (0.34%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BABX fiyatı bugün 0.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 47.72 ve Yüksek fiyatı olarak 49.84 aralığında işlem gördü.

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
47.72 49.84
Yıllık aralık
14.30 50.50
Önceki kapanış
47.65
Açılış
48.70
Satış
47.81
Alış
48.11
Düşük
47.72
Yüksek
49.84
Hacim
2.842 K
Günlük değişim
0.34%
Aylık değişim
43.79%
6 aylık değişim
32.81%
Yıllık değişim
77.73%
21 Eylül, Pazar