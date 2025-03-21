Valute / BABX
BABX: GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
47.81 USD 0.16 (0.34%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BABX ha avuto una variazione del 0.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.72 e ad un massimo di 49.84.
Segui le dinamiche di GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
47.72 49.84
Intervallo Annuale
14.30 50.50
- Chiusura Precedente
- 47.65
- Apertura
- 48.70
- Bid
- 47.81
- Ask
- 48.11
- Minimo
- 47.72
- Massimo
- 49.84
- Volume
- 2.842 K
- Variazione giornaliera
- 0.34%
- Variazione Mensile
- 43.79%
- Variazione Semestrale
- 32.81%
- Variazione Annuale
- 77.73%
21 settembre, domenica