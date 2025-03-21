QuotazioniSezioni
BABX: GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

47.81 USD 0.16 (0.34%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BABX ha avuto una variazione del 0.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.72 e ad un massimo di 49.84.

Segui le dinamiche di GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
47.72 49.84
Intervallo Annuale
14.30 50.50
Chiusura Precedente
47.65
Apertura
48.70
Bid
47.81
Ask
48.11
Minimo
47.72
Massimo
49.84
Volume
2.842 K
Variazione giornaliera
0.34%
Variazione Mensile
43.79%
Variazione Semestrale
32.81%
Variazione Annuale
77.73%
21 settembre, domenica