BABX: GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

47.81 USD 0.16 (0.34%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BABX a changé de 0.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 47.72 et à un maximum de 49.84.

Suivez la dynamique GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
47.72 49.84
Range Annuel
14.30 50.50
Clôture Précédente
47.65
Ouverture
48.70
Bid
47.81
Ask
48.11
Plus Bas
47.72
Plus Haut
49.84
Volume
2.842 K
Changement quotidien
0.34%
Changement Mensuel
43.79%
Changement à 6 Mois
32.81%
Changement Annuel
77.73%
