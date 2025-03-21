Währungen / BABX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BABX: GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
47.81 USD 0.16 (0.34%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BABX hat sich für heute um 0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.72 bis zu einem Hoch von 49.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
47.72 49.84
Jahresspanne
14.30 50.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 47.65
- Eröffnung
- 48.70
- Bid
- 47.81
- Ask
- 48.11
- Tief
- 47.72
- Hoch
- 49.84
- Volumen
- 2.842 K
- Tagesänderung
- 0.34%
- Monatsänderung
- 43.79%
- 6-Monatsänderung
- 32.81%
- Jahresänderung
- 77.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K