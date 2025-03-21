Валюты / BABX
BABX: GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
47.58 USD 2.42 (5.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BABX за сегодня изменился на 5.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.94, а максимальная — 47.97.
Следите за динамикой GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
44.94 47.97
Годовой диапазон
14.30 47.97
- Предыдущее закрытие
- 45.16
- Open
- 45.26
- Bid
- 47.58
- Ask
- 47.88
- Low
- 44.94
- High
- 47.97
- Объем
- 2.688 K
- Дневное изменение
- 5.36%
- Месячное изменение
- 43.10%
- 6-месячное изменение
- 32.17%
- Годовое изменение
- 76.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.