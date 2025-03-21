КотировкиРазделы
BABX
BABX: GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

47.58 USD 2.42 (5.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BABX за сегодня изменился на 5.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.94, а максимальная — 47.97.

Дневной диапазон
44.94 47.97
Годовой диапазон
14.30 47.97
Предыдущее закрытие
45.16
Open
45.26
Bid
47.58
Ask
47.88
Low
44.94
High
47.97
Объем
2.688 K
Дневное изменение
5.36%
Месячное изменение
43.10%
6-месячное изменение
32.17%
Годовое изменение
76.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.