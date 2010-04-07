Trade Assistant Auto Close

Asistente de operaciones para MT4

Este asistente de operaciones gestiona sus órdenes abiertas de diferentes maneras;

1. Establece un Monto de Ganancia y cuando la Ganancia Total de sus Órdenes alcance ese monto. El Asistente de Operaciones cerrará todas las Posiciones Abiertas. (Cambie la cantidad con el botón +- en el panel)

2. Cerrar todas las Órdenes Abiertas

3. Cerrar todas las Órdenes Pendientes

4. Seleccione hasta 5 pares diferentes y vea las ganancias/pérdidas en vivo por separado, puede cerrar todas las operaciones de ese par seleccionado con un solo clic.

Mucho más por venir ... El precio se incrementará nuevas características ... así que date prisa

Trail Stop

Trail Stop Par sabio

Trail Stop por Número Mágico

Trail Stop por Máximo Mínimo de Velas Anteriores

Cierre parcial

Cierre parcial y punto de equilibrio

Y muchas más funciones.