Trade Assistant Auto Close

Handelsassistent für MT4

Dieser Handelsassistent verwaltet Ihre offenen Aufträge auf verschiedene Weise;

1. Legen Sie einen Gewinnbetrag fest, und wenn der Gesamtgewinn Ihrer Orders diesen Betrag erreicht. Der Handelsassistent wird alle offenen Positionen schließen. (Ändern Sie den Betrag mit der Schaltfläche +- auf dem Bedienfeld)

2. Schließen Sie alle offenen Orders

3. Schließen Sie alle Pending Orders

4. Wählen Sie bis zu 5 verschiedene Paare aus und sehen Sie sich die Live-Gewinne/Verluste separat an. Sie können alle Trades dieses ausgewählten Paares mit einem Klick schließen.

Es wird noch viel mehr kommen... Der Preis wird mit den neuen Funktionen steigen... also beeilen Sie sich

Trail Stop

Trail Stop Paarweise

Trail Stop magische Zahl weise

Trail Stop nach High Low der vorherigen Kerzen

Break even

Teilweise schließen und Break-Even

Und viele weitere Funktionen.