Trade Assistant Auto Close
- Utilitys
- Kashif Hameed
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 18 Juli 2023
- Aktivierungen: 20
Handelsassistent für MT4
Dieser Handelsassistent verwaltet Ihre offenen Aufträge auf verschiedene Weise;
1. Legen Sie einen Gewinnbetrag fest, und wenn der Gesamtgewinn Ihrer Orders diesen Betrag erreicht. Der Handelsassistent wird alle offenen Positionen schließen. (Ändern Sie den Betrag mit der Schaltfläche +- auf dem Bedienfeld)
2. Schließen Sie alle offenen Orders
3. Schließen Sie alle Pending Orders
4. Wählen Sie bis zu 5 verschiedene Paare aus und sehen Sie sich die Live-Gewinne/Verluste separat an. Sie können alle Trades dieses ausgewählten Paares mit einem Klick schließen.
Es wird noch viel mehr kommen... Der Preis wird mit den neuen Funktionen steigen... also beeilen Sie sich
Trail Stop
Trail Stop Paarweise
Trail Stop magische Zahl weise
Trail Stop nach High Low der vorherigen Kerzen
Break even
Teilweise schließen und Break-Even
Und viele weitere Funktionen.