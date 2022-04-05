TradeStops Manager EA MT4
- Utilidades
- Taiwo Okunbanjo
- Versión: 1.0
- número de velas,
- Se alcanza el nivel StopLoss,
- se alcance el nivel TakeProfit,
- se alcance el porcentaje de capital,
- se alcanza el importe de beneficios,
- importe de pérdidas alcanzado,
- se alcanza el nivel TrailingStop,
- se alcanza la hora de cada viernes, o
- ¿la duración de las órdenes abiertas (en minutos)?
TradeStops Manager EA es la amplia respuesta a todas estas preguntas o dolores de cabeza! De acuerdo con sus especificaciones o entradas, con eficacia y eficiencia, este EA le ayudará a gestionar cada orden que tiene el EA adjunta.
ADVERTENCIA
1. ¡Adjunte siempre el EA TradeStops Manager a cada instrumento o par de divisas con el que desee operar!
2. ¡No utilice el EA TradeStops Manager con el mismo número mágico para gestionar dos órdenes del mismo par de divisas simultáneamente en el mismo gráfico, mejor cambie su número mágico y adjúntelo a un gráfico diferente !
CARACTERÍSTICAS DE TRADESTOPS MANAGER EA
- M1: 1. 25
- M2: 2. 50
- M3: 3.75
- M4: 5,00
- M5: 6,25
- M6: 7,50
- M7: 8,75
- M8: 10,00
- M9: 11,25
- M10: 12, 00
2. TakeProfit y StopLoss: El R-S puede ser seleccionado para configurar el TP y/o SL deseado.
- Compra-TakeProfit: R10
- Compra-StopLoss: S3
- Venta-TakeProfit: S10
- Sell-StopLoss: R3
3. BreakEven: Cada orden, con el EA adjunto, tiene su BreakEven activado por los TrailingLevels dinámicos.
- CloseTrade After X Minutes: 60; la orden abierta se cierra después de 60 minutos (1 hora).
- CloseTrade After N bars: 24; la orden abierta se cierra después de 24 barras completas.
Las opciones CloseTrade After X Minutes y CloseTrade After N Bars dependen o son sensibles al Timeframe seleccionado.
5. Equity-Trailing Stops: Esta función cierra una orden cuando la Equidad alcanza un nivel especificado.
- Equity-Trailing Start (%): 7%; el EA inicia el trailing cuando el Equity-Porcent de una orden abierta alcanza el 7% del Balance.
- Equity-Trailing Step (%): 1%; el Equity-Percent se arrastra cada 1% del Balance.
- AutoCloseProfit (dinero): +200 USD; Cada orden abierta, con el EA adjunto a ella, se cerrará después de que su Beneficio alcance +200 USD.
- AutoCloseLoss (dinero): -200USD; Cada orden abierta, con el EA adjunto a ella, se cerrará después de que su Pérdida alcance -200 USD.
7. UseFridayClose: Cada orden abierta, con el EA adjunto a ella, se cierra el viernes a una hora y tiempo especificados.
8. Número Mágico: 12345
9. Mostrar Ventana: Si se establece en "True", entonces esto muestra Entradas significativas en el lado izquierdo del gráfico.
10. Prefijo y Sufijo: El EA trabaja con símbolos estándar y no estándar como USD\JPYm, USDJPYcc
11. Timeframe:Se puede seleccionar cualquier timeframe del menú <Current, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1>.
El EA es útil para cualquier forma de traders: scalpers, traders intradía, daytraders y/o traders de posición.