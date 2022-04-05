TradeStops Manager EA MT4

TradeStops Manager EA es una herramienta de gestión de stops sencilla, dinámica y adaptable a la volatilidad que le ayudará a gestionar los stops de sus órdenes abiertas de forma eficaz y a su manera. El hecho de que la mayoría de los operadores pierdan dinero en los mercados no es realmente sorprendente si se tiene en cuenta que la mayoría de los operadores no saben cómo establecer los stops adecuados, dinámicos y adaptables a la volatilidad actual del mercado. ¿Desea cerrar una orden específica después de un determinado
  • número de velas,
  • Se alcanza el nivel StopLoss,
  • se alcance el nivel TakeProfit,
  • se alcance el porcentaje de capital,
  • se alcanza el importe de beneficios,
  • importe de pérdidas alcanzado,
  • se alcanza el nivel TrailingStop,
  • se alcanza la hora de cada viernes, o
  • ¿la duración de las órdenes abiertas (en minutos)?

TradeStops Manager EA es la amplia respuesta a todas estas preguntas o dolores de cabeza! De acuerdo con sus especificaciones o entradas, con eficacia y eficiencia, este EA le ayudará a gestionar cada orden que tiene el EA adjunta.

ADVERTENCIA

1. ¡Adjunte siempre el EA TradeStops Manager a cada instrumento o par de divisas con el que desee operar!

2. ¡No utilice el EA TradeStops Manager con el mismo número mágico para gestionar dos órdenes del mismo par de divisas simultáneamente en el mismo gráfico, mejor cambie su número mágico y adjúntelo a un gráfico diferente !


CARACTERÍSTICAS DE TRADESTOPS MANAGER EA

1. Entradas de Resistencia-Soporte (R-S): Esta R-S depende del Timeframe seleccionado. Se utiliza para variar el pip-distancia de los Niveles de Resistencia y Soporte. Estos R-S se pueden ocultar en. Los Niveles de Resistencia-Soporte (R-S) pueden ser utilizados para seleccionar el TakeProfit (TP) y StopLoss (SL) para cualquier orden. Abajo: cada valor numérico de M1, M2, ..., M10 puede cambiarse a cualquier número deseado para aumentar o disminuir la distancia entre pips, las distancias de los TrailingLevels o la relación Risk-to-Reward.
    • M1: 1. 25
    • M2: 2. 50
    • M3: 3.75
    • M4: 5,00
    • M5: 6,25
    • M6: 7,50
    • M7: 8,75
    • M8: 10,00
    • M9: 11,25
    • M10: 12, 00
    ¡ Los Niveles de Resistencia-Soporte (R-S) y los Niveles de TrailingStops dependen o son sensibles al Timeframe seleccionado!


    2. TakeProfit y StopLoss: El R-S puede ser seleccionado para configurar el TP y/o SL deseado.

    • Compra-TakeProfit: R10
    • Compra-StopLoss: S3
    • Venta-TakeProfit: S10
    • Sell-StopLoss: R3
    ¡El BreakEven, TakeProfit y StopLoss dependen o son sensibles al Timeframe seleccionado!


    3. BreakEven: Cada orden, con el EA adjunto, tiene su BreakEven activado por los TrailingLevels dinámicos.

    4. Use-CloseTrade: Aquí, las operaciones salen después de que las especificaciones coincidan. Por ejemplo:
    • CloseTrade After X Minutes: 60; la orden abierta se cierra después de 60 minutos (1 hora).
    • CloseTrade After N bars: 24; la orden abierta se cierra después de 24 barras completas.

    Las opciones CloseTrade After X Minutes y CloseTrade After N Bars dependen o son sensibles al Timeframe seleccionado.


    5. Equity-Trailing Stops: Esta función cierra una orden cuando la Equidad alcanza un nivel especificado.

    • Equity-Trailing Start (%): 7%; el EA inicia el trailing cuando el Equity-Porcent de una orden abierta alcanza el 7% del Balance.
    • Equity-Trailing Step (%): 1%; el Equity-Percent se arrastra cada 1% del Balance.
    6. Use-AutoClose Profit/Loss: Esta función cierra una orden cuando el Beneficio o la Pérdida alcanzan el nivel seleccionado. Por ejemplo
    • AutoCloseProfit (dinero): +200 USD; Cada orden abierta, con el EA adjunto a ella, se cerrará después de que su Beneficio alcance +200 USD.
    • AutoCloseLoss (dinero): -200USD; Cada orden abierta, con el EA adjunto a ella, se cerrará después de que su Pérdida alcance -200 USD.

    7. UseFridayClose: Cada orden abierta, con el EA adjunto a ella, se cierra el viernes a una hora y tiempo especificados.

    8. Número Mágico: 12345
    9. Mostrar Ventana: Si se establece en "True", entonces esto muestra Entradas significativas en el lado izquierdo del gráfico.
    10. Prefijo y Sufijo: El EA trabaja con símbolos estándar y no estándar como USD\JPYm, USDJPYcc
    11. Timeframe:Se puede seleccionar cualquier timeframe del menú <Current, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1>.

    El EA es útil para cualquier forma de traders: scalpers, traders intradía, daytraders y/o traders de posición.





