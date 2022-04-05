TradeStops Manager EA MT4

TradeStops Manager EA ist ein einfaches, dynamisches, an die Volatilität anpassbares Stop-Management-Tool, das Ihnen helfen wird, die Stops Ihrer offenen Orders effektiv und nach Ihren Vorstellungen zu verwalten. Die Tatsache, dass die meisten Händler Geld an den Märkten verlieren, ist nicht wirklich überraschend, wenn man bedenkt, dass die meisten Händler nicht wissen, wie man die richtigen, dynamischen, anpassbaren Stops angesichts der aktuellen Volatilität des Marktes einrichtet. Möchten Sie einen bestimmten Auftrag nach einer bestimmten Zeit schließen?
  • Anzahl von Kerzen schließen,
  • StopLoss Level erreicht ist,
  • TakeProfit Level erreicht ist,
  • Prozentsatz des Eigenkapitals erreicht ist,
  • Betrag des Gewinns ist erreicht,
  • Höhe des Verlusts ist erreicht,
  • TrailingStop-Level erreicht ist,
  • die Zeit an jedem Freitag erreicht ist, oder
  • Dauer der offenen Orders (in Minuten)?

Der TradeStops Manager EA ist die Antwort auf all diese Fragen oder Kopfschmerzen! Nach Ihren Vorgaben oder Eingaben, effektiv und effizient, wird dieser EA Ihnen helfen, jeden Auftrag zu verwalten, der mit dem EA verbunden ist.

WARNUNG!

1. verbinden Sie den TradeStops Manager EA immer mit jedem Instrument oder Währungspaar, das Sie handeln möchten!

2. Verwenden Sie den TradeStops Manager EA nicht mit der gleichen Magic Number, um zwei Orders desselben Währungspaares gleichzeitig auf demselben Chart zu verwalten, sondern ändern Sie seine Magic Number und fügen Sie ihn einem anderen Chart zu!


MERKMALE DES TRADESTOPS MANAGER EA

1. Widerstand-Unterstützung (R-S) Eingaben: Dieser R-S hängt vom ausgewählten Zeitrahmen ab. Er wird verwendet, um den Pip-Abstand der Widerstands- und Unterstützungsniveaus zu variieren. Diese R-S können eingeblendet werden. Die Resistance-Support (R-S) Levels können verwendet werden, um den TakeProfit (TP) und StopLoss (SL) für jede Order auszuwählen. Unten: Jeder numerische Wert von M1, M2, ..., M10 kann auf eine beliebige Zahl geändert werden, um den Pip-Abstand, die TrailingLevels-Abstände oder das Risk-to-Reward-Verhältnis zu erhöhen oder zu verringern.
    • M1: 1. 25
    • M2: 2. 50
    • M3: 3.75
    • M4: 5,00
    • M5: 6,25
    • M6: 7,50
    • M7: 8,75
    • M8: 10,00
    • M9: 11,25
    • M10: 12. 00
    Die Resistance-Support (R-S) Levels und TrailingStops Levels sind vom gewählten Timeframe abhängig bzw. sensitiv!


    2. TakeProfit und StopLoss: Der R-S kann ausgewählt werden, um den gewünschten TP und/oder SL zu konfigurieren.

    • Kauf-TakeProfit: R10
    • Kauf-StopVerlust: S3
    • Sell-TakeProfit: S10
    • Verkaufen-StopVerlust: R3
    BreakEven, TakeProfit und StopLoss sind abhängig vom gewählten Timeframe bzw. reagieren auf diesen!


    3) BreakEven: Bei jeder Order, an die der EA angehängt ist, wird der BreakEven durch die dynamischen TrailingLevels aktiviert.

    4. Use-CloseTrade: Hier werden die Trades nach übereinstimmenden Angaben beendet. Zum Beispiel:
    • CloseTrade After X Minutes: 60; die offene Order wird nach 60 Minuten (1 Stunde) geschlossen.
    • CloseTrade After N bars: 24; die offene Order wird nach 24 kompletten Bars geschlossen.

    CloseTrade After X Minutes und CloseTrade After N Bars sind abhängig vom gewählten Timeframe bzw. reagieren auf diesen!


    5. Equity-Trailing Stops: Mit dieser Funktion wird eine Order geschlossen, wenn das Eigenkapital ein bestimmtes Niveau erreicht.

    • Equity-Trailing Start (%): 7%; der EA beginnt mit dem Trailing, wenn der Equity-Prozentsatz einer offenen Order 7% des Saldos erreicht.
    • Equity-Trailing Schritt (%): 1%; der Equity-Prozentsatz wird bei jedem 1% des Saldos nachgezogen.
    6. Use-AutoClose Profit/Loss: Diese Funktion schließt einen Auftrag, wenn der Gewinn oder Verlust ein ausgewähltes Niveau erreicht. Zum Beispiel:
    • AutoCloseProfit (Geld): +200 USD; Jede offene Order, an die der EA angehängt ist, wird geschlossen, sobald ihr Gewinn +200 USD erreicht.
    • AutoCloseLoss (Geld): -200 USD; Jeder offene Auftrag, an den der EA angehängt ist, wird geschlossen, wenn sein Verlust -200 USD erreicht.

    7. UseFridayClose: Jede offene Order, an die der EA angehängt ist, wird am Freitag zu einer bestimmten Stunde und Uhrzeit geschlossen.

    8. Magic Number: 12345
    9. Show Window: Wenn auf "True" eingestellt, werden wichtige Eingaben auf der linken Seite des Charts angezeigt.
    10. Prefix und Suffix: Der EA arbeitet mit Standardsymbolen und Nicht-Standardsymbolen wie USD\JPYm, USDJPYcc
    11. Timeframe: Jeder Zeitrahmen kann aus dem Menü <Current, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1> ausgewählt werden.

    Der EA ist für jede Form von Tradern geeignet: Scalper, Intraday-Trader, Daytrader und/oder Positionstrader.





