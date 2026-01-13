TheHolyGrailFX MT5

Imagínese un verdadero compañero de comercio con IA que vigila el mercado 24/7, tamiza a través de millones de velas en cuestión de segundos, y le muestra sólo las configuraciones más calientes - no más interminables miradas a la pantalla. Si usted es un novato total o un profesional experimentado, que maneja acciones, cripto, divisas, oro - lo que sea - mediante el uso de modelos de adaptación de alineación para:

Detectar las zonas institucionales más significativas;

Comprobar las fuerzas de correlación predominantes;

Detectar la posibilidad de un Barrido de Liquidez válido, un Bloqueo de Órdenes y/o una Brecha de Valor Justo.

Por último, la puntuación de impulso, y luego la entrega de afiladas alertas directamente a su teléfono.



Presentamos TheHolyGrailFX, su bola de cristal para saber dónde se apilan los grandes jugadores. Escanea con precisión el gráfico, localiza las bolsas de demanda (zonas de compra) y oferta (zonas de venta) más frescas y las ilumina en tiempo real. Sin desorden, sólo las tres zonas más calientes (bloques de volatilidad volumétrica) a cada lado, para que siempre sepa dónde se esconden las órdenes institucionales. Este indicador impulsado por IA que cambia el juego resuelve con éxito los 4 mayores problemas de trading:

✅ Qué negociar: Identificar de forma rentable los mejores activos.

Dirección: Obtenga señales claras de compra/venta

✅ Momento: Señale puntos seguros de entrada y salida

Adaptabilidad: Escanee más de 400 oportunidades en los activos y plazos seleccionados en todo momento.





Es un indicador plug-and-play (no necesita archivos de configuración) que cuenta con:

🔥 Muy alta rentabilidad de tasa de ganancia, y amigable con las noticias ;

🔥 No repinta y no grid/martingale;

🔥 Adecuado para todos los estilos de trading (scalping, day trading, prop trading, etc.).





El trading exige agilidad, precisión y capacidad para analizar correctamente un mercado volátil. Deje que este indicador haga el trabajo pesado mientras usted se centra en las operaciones que importan. Sorprendentemente, ¡será el trader consistente y rentable que siempre quiso ser!





Como Usarlo :

1. 1. Seleccione o introduzca los activos y los plazos [por ejemplo, 28 activos x 15 plazos (por ejemplo, M2 a H6) = 400+ oportunidades].

2. 2. Reciba alertas instantáneas con StopLoss óptimo, y TrailingStop basado en volatilidad, que puede ser utilizado como un potencial BreakEven o TakeProfit.

3. 3. Maximice las ganancias con una relación riesgo/beneficio adaptable (RR óptima mínima 1:2).

4. Cualquier marco temporal no deseado puede ser reemplazado por marcos temporales superiores como MN, MN o W1, W1

5. 5. Cualquier activo no deseado puede ser reemplazado por cualquier activo deseado. Demérito: TheHolyGrailFX NO señala comercio(s) todos los días porque braza un conjunto de condiciones significativas; NO comercia cada zona.

🔗S ólo para usuarios de MT4, para gestionar sus stops, riesgos y operaciones para sus operaciones abiertas, descargueTradeStops Manager EA, ¡GRATIS!. CLICK AQUI TheHolyGrailFX sólo está disponible en MT5. Comparta su experiencia y resultados con otros traders y/o amigos. ¡Consiga TheHolyGrailFX hoy mismo!







