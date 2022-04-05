Idea Pro Trend

Este EA es un panel de operaciones semiautomático con una variedad de ajustes estratégicos, como los que se enumeran a continuación.

Es excelente para scalping o el comercio a largo plazo por los comerciantes. Este EA es simple y conveniente para el comercio y adjuntar al gráfico con la configuración predeterminada en "AUDUSD", EURUSD, GBPUSD y NZDUSD.





Modo de empleo

Puede operar basándose en la tendencia que se muestra en la parte izquierda del panel de información.

Si la tendencia es "2 Up Trend" y "2 Down Trend", por favor no opere.

Simplemente proceda con la operación si la tendencia es "3 Up Trend" o "3 Down Trend" (Operación ganadora de alta oportunidad). Símbolo recomendado EURUSD

GBPUSD

"AUDUSD

NZDUSD

Parámetro

Nombre del Asesor Experto (EA)

Símbolo 1 (Mostrar tendencia)

Símbolo 2 (Mostrar tendencia)

Símbolo 3 (Mostrar tendencia)

Símbolo 4 (Mostrar tendencia)

Configuración de la Gestión de Lotes

Tamaño de lotes

Multiplicador de lotes (uso de la red de reserva)

Deslizamiento Máximo

Distancia de Orden Límite y Stop (Puntos)

Ajuste de StopLoss y TakeProfit

Modo StopLoss & TakeProfit

Take Profit (Puntos) (0 significa Sin TakeProfit)

Stop Loss (Puntos) (0 significa Sin StopLoss)

Ajuste del Trailing Stop

Activar Tope dinámico

Trailing Stop (Puntos)

Trailing Stop Step (Puntos)

Configuración de la Red de Reserva

Máximo de órdenes de la red de reserva - 1 media Sin red de reserva

Distancia de la red de reserva

Activación del activador de distancia dinámica inteligente (SDD)

Gestión del objetivo de beneficios

Importe Objetivo de Beneficio

Activación de SMART-Loss

Importe SMART-Loss

Ajuste del gráfico

Color del texto

Selección de Esquema de Color

Mostrar etiqueta de ganancias/pérdidas

Comentario de la operación

Comentario de compra

Comentario de operación de venta

Información del Asesor Experto

AllowForexPair_ON

Gracias_Soporte_Compra





Feliz Comercio...



