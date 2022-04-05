Idea Pro Trend
Este EA es un panel de operaciones semiautomático con una variedad de ajustes estratégicos, como los que se enumeran a continuación.
Es excelente para scalping o el comercio a largo plazo por los comerciantes. Este EA es simple y conveniente para el comercio y adjuntar al gráfico con la configuración predeterminada en "AUDUSD", EURUSD, GBPUSD y NZDUSD.
Modo de empleo
Puede operar basándose en la tendencia que se muestra en la parte izquierda del panel de información.
Si la tendencia es "2 Up Trend" y "2 Down Trend", por favor no opere.
Simplemente proceda con la operación si la tendencia es "3 Up Trend" o "3 Down Trend" (Operación ganadora de alta oportunidad).
Símbolo recomendado
- EURUSD
- GBPUSD
- "AUDUSD
- NZDUSD
Parámetro
- Nombre del Asesor Experto (EA)
- Símbolo 1 (Mostrar tendencia)
- Símbolo 2 (Mostrar tendencia)
- Símbolo 3 (Mostrar tendencia)
- Símbolo 4 (Mostrar tendencia)
- Configuración de la Gestión de Lotes
- Tamaño de lotes
- Multiplicador de lotes (uso de la red de reserva)
- Deslizamiento Máximo
- Distancia de Orden Límite y Stop (Puntos)
- Ajuste de StopLoss y TakeProfit
- Modo StopLoss & TakeProfit
- Take Profit (Puntos) (0 significa Sin TakeProfit)
- Stop Loss (Puntos) (0 significa Sin StopLoss)
- Ajuste del Trailing Stop
- Activar Tope dinámico
- Trailing Stop (Puntos)
- Trailing Stop Step (Puntos)
- Configuración de la Red de Reserva
- Máximo de órdenes de la red de reserva - 1 media Sin red de reserva
- Distancia de la red de reserva
- Activación del activador de distancia dinámica inteligente (SDD)
- Gestión del objetivo de beneficios
- Importe Objetivo de Beneficio
- Activación de SMART-Loss
- Importe SMART-Loss
- Ajuste del gráfico
- Color del texto
- Selección de Esquema de Color
- Mostrar etiqueta de ganancias/pérdidas
- Comentario de la operación
- Comentario de compra
- Comentario de operación de venta
