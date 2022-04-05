Idea Pro Trend

Este EA es un panel de operaciones semiautomático con una variedad de ajustes estratégicos, como los que se enumeran a continuación.

Es excelente para scalping o el comercio a largo plazo por los comerciantes. Este EA es simple y conveniente para el comercio y adjuntar al gráfico con la configuración predeterminada en "AUDUSD", EURUSD, GBPUSD y NZDUSD.


Modo de empleo
Puede operar basándose en la tendencia que se muestra en la parte izquierda del panel de información.
Si la tendencia es "2 Up Trend" y "2 Down Trend", por favor no opere.

Simplemente proceda con la operación si la tendencia es "3 Up Trend" o "3 Down Trend" (Operación ganadora de alta oportunidad).

Símbolo recomendado

  • EURUSD
  • GBPUSD
  • "AUDUSD
  • NZDUSD
Parámetro
  • Nombre del Asesor Experto (EA)
  • Símbolo 1 (Mostrar tendencia)
  • Símbolo 2 (Mostrar tendencia)
  • Símbolo 3 (Mostrar tendencia)
  • Símbolo 4 (Mostrar tendencia)
  • Configuración de la Gestión de Lotes
  • Tamaño de lotes
  • Multiplicador de lotes (uso de la red de reserva)
  • Deslizamiento Máximo
  • Distancia de Orden Límite y Stop (Puntos)
  • Ajuste de StopLoss y TakeProfit
  • Modo StopLoss & TakeProfit
  • Take Profit (Puntos) (0 significa Sin TakeProfit)
  • Stop Loss (Puntos) (0 significa Sin StopLoss)
  • Ajuste del Trailing Stop
  • Activar Tope dinámico
  • Trailing Stop (Puntos)
  • Trailing Stop Step (Puntos)
  • Configuración de la Red de Reserva
  • Máximo de órdenes de la red de reserva - 1 media Sin red de reserva
  • Distancia de la red de reserva
  • Activación del activador de distancia dinámica inteligente (SDD)
  • Gestión del objetivo de beneficios
  • Importe Objetivo de Beneficio
  • Activación de SMART-Loss
  • Importe SMART-Loss
  • Ajuste del gráfico
  • Color del texto
  • Selección de Esquema de Color
  • Mostrar etiqueta de ganancias/pérdidas
  • Comentario de la operación
  • Comentario de compra
  • Comentario de operación de venta
  • Información del Asesor Experto
  • AllowForexPair_ON
  • Gracias_Soporte_Compra

Feliz Comercio...


