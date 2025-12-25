Idea Pro Trend
Idee Pro Trend
Dieser EA ist ein halbautomatisches Trading-Panel mit einer Vielzahl von strategischen Einstellungen, wie z.B. die unten aufgeführten.
Er eignet sich hervorragend für Scalping oder langfristigen Handel durch Trader. Dieser EA ist einfach und bequem zu handeln und an den Chart mit den Standardeinstellungen auf "AUDUSD", EURUSD, GBPUSD und NZDUSD anzuhängen.
Wie zu verwenden
Sie können auf der Grundlage des Trends handeln, der auf der linken Seite der Infotafel angezeigt wird.
Wenn der Trend "2 Aufwärtstrend" und "2 Abwärtstrend" ist, handeln Sie bitte nicht.
Fahren Sie einfach mit dem Handel fort, wenn der "3 Aufwärtstrend" oder der "3 Abwärtstrend" (High-Opportunity Winning Trade)
Empfohlenes Symbol
- EURUSD
- GBPUSD
- "AUDUSD
- NZDUSD
Parameter
- Name des Expertenberaters (EA)
- Symbol 1 (Trending anzeigen)
- Symbol 2 (Trending anzeigen)
- Symbol 3 (Trending anzeigen)
- Symbol 4 (Trending anzeigen)
- Lots Management Einstellung
- Größe der Lose
- Lose-Multiplikator (Verwendung des Backup-Rasters)
- Maximale Slippage
- Limit Order & Stop Order Abstand (Punkte)
- StopLoss & TakeProfit-Einstellung
- StopLoss- & TakeProfit-Modus
- Take Profit (Punkte) (0 bedeutet kein TakeProfit)
- Stop Loss (Punkte) (0 bedeutet kein StopLoss)
- Trailing Stop Einstellung
- Trailing Stop Einschalten
- Trailing Stop (Punkte)
- Trailing Stop Schritt (Punkte)
- Backup Grid Einstellung
- Backup Grid Maximale Orders - 1 Mittelwert Kein Backup Grid
- Backup Grid Abstand
- Smart Dynamic Distance (SDD) Trigger Einschalten
- Gewinnziel-Management
- Betrag Gewinnziel
- SMART-Loss Einschalten
- Betrag SMART-Loss
- Chart-Einstellung
- Textfarbe
- Auswahl des Farbschemas
- Gewinn/Verlust-Etikett anzeigen
- Trade-Kommentar-Einstellung
- Handelskommentar kaufen
- Handelskommentar verkaufen
