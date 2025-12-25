Idea Pro Trend

Idee Pro Trend

Dieser EA ist ein halbautomatisches Trading-Panel mit einer Vielzahl von strategischen Einstellungen, wie z.B. die unten aufgeführten.

Er eignet sich hervorragend für Scalping oder langfristigen Handel durch Trader. Dieser EA ist einfach und bequem zu handeln und an den Chart mit den Standardeinstellungen auf "AUDUSD", EURUSD, GBPUSD und NZDUSD anzuhängen.





Wie zu verwenden

Sie können auf der Grundlage des Trends handeln, der auf der linken Seite der Infotafel angezeigt wird.

Wenn der Trend "2 Aufwärtstrend" und "2 Abwärtstrend" ist, handeln Sie bitte nicht.

Fahren Sie einfach mit dem Handel fort, wenn der "3 Aufwärtstrend" oder der "3 Abwärtstrend" (High-Opportunity Winning Trade) Empfohlenes Symbol EURUSD

GBPUSD

"AUDUSD

NZDUSD

Parameter

Name des Expertenberaters (EA)

Symbol 1 (Trending anzeigen)

Symbol 2 (Trending anzeigen)

Symbol 3 (Trending anzeigen)

Symbol 4 (Trending anzeigen)

Lots Management Einstellung

Größe der Lose

Lose-Multiplikator (Verwendung des Backup-Rasters)

Maximale Slippage

Limit Order & Stop Order Abstand (Punkte)

StopLoss & TakeProfit-Einstellung

StopLoss- & TakeProfit-Modus

Take Profit (Punkte) (0 bedeutet kein TakeProfit)

Stop Loss (Punkte) (0 bedeutet kein StopLoss)

Trailing Stop Einstellung

Trailing Stop Einschalten

Trailing Stop (Punkte)

Trailing Stop Schritt (Punkte)

Backup Grid Einstellung

Backup Grid Maximale Orders - 1 Mittelwert Kein Backup Grid

Backup Grid Abstand

Smart Dynamic Distance (SDD) Trigger Einschalten

Gewinnziel-Management

Betrag Gewinnziel

SMART-Loss Einschalten

Betrag SMART-Loss

Chart-Einstellung

Textfarbe

Auswahl des Farbschemas

Gewinn/Verlust-Etikett anzeigen

Trade-Kommentar-Einstellung

Handelskommentar kaufen

Handelskommentar verkaufen

Expert Advisor Informationen

ErlaubeForexPaar_Ein

Danke_Unterstützung_Kauf





Fröhliches Handeln...



