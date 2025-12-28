PanBandsRegime for Market Regime Switching

Autor： Heping Pan

PanBandsRegime para el cambio de régimen de mercado

Descripción

Ir más allá de los indicadores convencionales. PanBandsRegime.ex4 es un nuevo indicador innovador para el cambio de régimen de mercado. Está diseñado en base a la teoría y diseño de Pan Bands de Volatilidad Asimétrica. El indicador principal para Pan Bands se proporciona por separado como PanBands.ex4. Cada uno de los dos indicadores PanBands.ex4 y PanBandsRegime.ex4 es autónomo, independiente. Juntos forman el conjunto de indicadores Pan Bands. Para obtener más información sobre PanBands.ex4, visite https://www.mql5.com/en/market/product/160068





El conjunto de indicadores Pan Bands of Asymmetric Volatility no es simplemente otra herramienta técnica, sino una aplicación de negociación basada en un modelo de investigación financiera revisado por expertos y publicado académicamente [H

eping Pan, (2012), "Yin-yang volatility in scale space of price-time: a core structure of financial market risk", China Finance Review International, Vol. 2 Iss: 4 pp. 377 - 405]. Este fundamento lo distingue, ya que traduce la rigurosa teoría de las finanzas cuantitativas en utilidad práctica para el mercado.

Las medidas tradicionales de volatilidad, como las Bandas de Bollinger®, están limitadas por su dependencia de la desviación típica simétrica. No captan la asimetría fundamental entre los movimientos al alza y a la baja de los precios, generan señales falsas en los retrocesos y presentan un desfase inherente.

Nuestra investigación publicada aborda directamente estos defectos mediante la introducción de un modelo formalizado de volatilidad asimétrica (volatilidad Yin-Yang). Este conjunto de indicadores es la aplicación práctica de dicho modelo y ofrece a los operadores una ventaja significativa gracias a una visión más precisa, sensible y matizada de la dinámica del mercado.

Aprovechando el resultado de las Pan Bands, el indicador PanBandsRegime.ex4 aplica una capa lógica para generar señales esenciales de cambio de régimen de mercado. Identifica algorítmicamente:

El inicio y la maduración de los regímenes de tendencia.

Las primeras fases de deterioro y los posibles puntos de inversión.

Esto proporciona un marco sistemático, validado por la investigación para contextualizar la acción del precio, un componente crítico para el comercio manual robusto o el desarrollo de estrategias automatizadas.

Principales ventajas del indicador PanBandsRegime:

Validado académicamente: Basado en un modelo formal de volatilidad revisado por pares, no sólo en modificaciones heurísticas.

Consciente de la asimetría: Modela explícitamente la distinta naturaleza de la volatilidad alcista (Yang) y bajista (Yin).

Ruido y retardo reducidos: Minimiza las falsas expansiones y mejora la capacidad de respuesta en los momentos críticos del mercado.

Conjunto de herramientas estructurado: Avanza desde el análisis básico hasta la gestión precisa de las operaciones y la clasificación de los regímenes.

Para el trader sofisticado que busca herramientas con fundamentos intelectuales sustanciales, PanBandsRegime representa una convergencia única de finanzas académicas y tecnología práctica de trading. Implemente un modelo de investigación publicado directamente en sus gráficos.

Detalles técnicos:

El indicador PanBandsRegime determina el régimen actual del mercado en el marco temporal dado, como H1. Se distinguen cuatro tipos de régimen de mercado: La tendencia alcista comienza y se mantiene fuerte; la tendencia alcista se debilita y está a punto de terminar; la tendencia bajista comienza y se mantiene fuerte; la tendencia bajista se debilita y está a punto de terminar. PanSwingtumRegime calcula sofisticados cruces de dos PanBands con dos periodos diferentes - uno lento frente a uno rápido. Los parámetros de entrada son

// Pan Bandas Lentas de Volatilidad YinYang

extern int BandsPeriod1=96 ;

extern int BandsShift1=0 ;

extern double BandsDeviations1=2.0;

extern int MAMethod1=MODE_LWMA ;

extern int PriceComp1=PRICE_CLOSE ;

extern double SLRatio = 0.25; // Los niveles StopLoss no se utilizan aquí

// Bandas Pan Rápidas de Volatilidad YinYang

extern int BandsPeriod2=48 ;

extern int BandsShift2=0 ;

extern double BandsDeviations2=2.0;

extern int MAMethod2=MODE_LWMA ;

extern int PriceComp2=PRICE_CLOSE ;

extern double SLRatio = 025; // Los niveles StopLoss no se utilizan aquí

BandsPeriod1 y BandsPeriod2 son dos parámetros clave cuyo valor puede cambiar, mientras que los demás parámetros pueden dejarse intactos.

La salida son dos señales negociables:

En la captura de pantalla, el cambiode régimen de mercado se muestra con líneas verticales rojas y verdes (sólo con fines ilustrativos, no la salida del indicador). La primera línea vertical roja (izquierda) indica que el régimen de mercado cambia de una tendencia alcista a una tendencia bajista. La segunda línea vertical roja señala el debilitamiento de la tendencia bajista. Y viceversa, las líneas verticales verdes señalan la nueva tendencia alcista.

Cómo utilizar PanBandsRegime como indicador de cambio de régimen en operaciones reales:



Sea Regime el valor del indicador PanBandsRegime:

Si Regime == +100 (se muestra en verde y con la vertical completa), entonces la tendencia alcista ha comenzado y aún es fuerte, uno puede iniciar una o más operaciones largas;



Si Regime == +25 (se muestra en verde pero con la vertical corta), entonces la tendencia alcista comienza a debilitarse y puede estar cerca de terminar, uno aún puede entrar en operaciones largas, uno debería usar takeprofit y stoploss ajustados; o uno podría simplemente no entrar en más operaciones largas, pero se enfoca en salir de las operaciones largas existentes.

Si Régimen == -100 (mostrado en Rojo y vertical completo), entonces la tendencia bajista ha comenzado y aún es fuerte, uno puede iniciar una o más operaciones cortas;

Si Régimen == -25 (mostrado en Rojo y vertical corto), entonces la tendencia bajista comienza a debilitarse y puede estar acercándose a su fin, uno todavía puede entrar en operaciones cortas, pero uno debe usar takeprofit y stoploss ajustados; o uno podría simplemente no entrar en más operaciones cortas, pero se centra en salir de las operaciones cortas existentes.





Por supuesto, la forma de utilizar este indicador en operaciones reales está sujeta a las estrategias de negociación reales y a la experiencia del operador humano o del EA automatizado.





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Descargo de responsabilidad para todo el software de trading de Swingtum Prediction Pty Ltd Australia AVISO IMPORTANTE - LEA ATENTAMENTE AL COMPRAR, DESCARGAR, INSTALAR O UTILIZAR ESTE SOFTWARE (EL "SOFTWARE"), USTED (EL "USUARIO") RECONOCE EXPLÍCITAMENTE, ENTIENDE Y ACEPTA INCONDICIONALMENTE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS. SI NO ESTÁ DE ACUERDO, DEBE CESAR INMEDIATAMENTE TODO USO DEL SOFTWARE. TENGA EN CUENTA QUE TODAS LAS VENTAS SON DEFINITIVAS, NO SE REALIZARÁN REEMBOLSOS. 1. 1. Sin asesoramiento financiero y advertencia de alto riesgo El Software es una herramienta técnica para el análisis y/o la negociación automatizada en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. El Software y los materiales que lo acompañan NO constituyen asesoramiento financiero, asesoramiento de inversión, asesoramiento de negociación ni ningún otro tipo de asesoramiento. Todas las decisiones que tome en relación con las operaciones son de su exclusiva responsabilidad. Operar con divisas (Forex), contratos por diferencias (CFD) y otros productos apalancados conlleva un nivel de riesgo muy elevado y puede no ser adecuado para todos los inversores. Puede sufrir pérdidas superiores a su depósito inicial. Debe ser consciente de todos los riesgos asociados a la negociación y buscar asesoramiento independiente de un asesor financiero cualificado si es necesario. 2. 2. No se garantiza el rendimiento ni los beneficios El desarrollador, el vendedor y todas las partes asociadas ("Nosotros", "Nos", "Nuestro") no hacen representaciones, garantías o avales de ningún tipo, expresos o implícitos, en relación con el rendimiento, la rentabilidad futura o la fiabilidad del Software. El rendimiento pasado, ya sea simulado o real, no es indicativo de resultados futuros. El Usuario reconoce que la negociación puede dar lugar a la pérdida total de su capital invertido. No garantizamos que el uso del Software genere beneficios o no genere pérdidas. 3. El Usuario asume todos los riesgos y responsabilidades El Usuario acepta la responsabilidad total y exclusiva de todas y cada una de las operaciones realizadas con el Software, incluidas todas las pérdidas, daños y costes incurridos. El Usuario es el único responsable de comprender la funcionalidad del Software, configurar sus ajustes (incluidos los topes, límites, tamaños de lote y parámetros de riesgo) y supervisar su funcionamiento. El Usuario acepta que utiliza el Software bajo su propia responsabilidad. 4. Software "tal cual". El Software se proporciona "TAL CUAL" y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", sin garantías de ningún tipo. Renunciamos a todas las garantías, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado y no infracción. No garantizamos que el Software esté libre de errores, sea ininterrumpido o compatible con todas las condiciones de mercado, corredores o configuraciones de hardware/software del Usuario. 5. 5. Limitación de responsabilidad En la medida máxima permitida por la ley aplicable, en ningún caso seremos responsables de ningún daño directo, indirecto, incidental, especial, consecuente o punitivo, o de cualquier pérdida de beneficios, ingresos, datos o uso, incurridos por el Usuario o cualquier tercero, que surjan de o estén relacionados con el uso o la imposibilidad de usar el Software, incluso si hemos sido advertidos de la posibilidad de tales daños. Nuestra responsabilidad total acumulada no excederá en ningún caso el precio de compra pagado por el Usuario por el Software. 6. Declaraciones del Usuario El Usuario declara y garantiza que lEs mayor de edad en su jurisdicción para celebrar el presente contrato. lTiene conocimientos y experiencia suficientes en el comercio para comprender los riesgos que conlleva. lHa probado el Software en una cuenta demo y comprende su funcionamiento antes de cualquier uso real. lUtilizarán el Software de conformidad con todas las leyes y reglamentos aplicables en su jurisdicción. lSon los únicos responsables de garantizar que el uso del Software cumple con las condiciones de servicio de su corredor. 7. Plataformas de terceros y riesgos de mercado El Software opera en la plataforma MT4 e interactúa con los servidores de los brokers. No nos hacemos responsables de problemas de conectividad, retrasos en la ejecución, errores de la plataforma, insolvencia del corredor o cualquier otro problema originado por plataformas de terceros, corredores o servicios de Internet. El Usuario reconoce los riesgos inherentes a la negociación electrónica, incluidos el deslizamiento, las recotizaciones y las brechas del mercado. RECONOCIMIENTO AL UTILIZAR EL SOFTWARE, EL USUARIO CONFIRMA QUE HA LEÍDO, COMPRENDIDO Y ACEPTADO IRREVOCABLEMENTE EL PRESENTE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. RECONOCE QUE ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE LOS RESULTADOS DE SUS ACTIVIDADES DE NEGOCIACIÓN. Sr. Heping Pan, el Autor Swingtum Prediction Pty Ltd, Australia panhepingism@gmail.com 28 de diciembre de 2025









