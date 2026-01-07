TimeCycle Vr1

El indicador de ciclo temporal en negociación analiza patrones recurrentes en los movimientos de precios del mercado basados en intervalos de tiempo fijos (por ejemplo, barras, días, semanas) en lugar de basarse únicamente en la acción del precio. Asume que los mercados muestran un comportamiento cíclico -como las estaciones o las olas- en el que los máximos, los mínimos y los puntos de inflexión se repiten en duraciones de tiempo predecibles (por ejemplo, cada 20, 40 o 90 barras, inspiradas en los ciclos de Hurst, la teoría de Gann o las mediciones de los ciclos dominantes de Ehlers).

Funciones básicas: