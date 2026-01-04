OpenClosePanel
- Utilidades
- Yin Zhou Luo
- Versión: 1.0
//+------------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------------+
Sencillo panel de operaciones, ahora actualizado a la versión 2.1 por sugerencia de unos amigos.
//+------------------------------------------------------------------------+
//--- Actualizado como sigue:
1 La visualización de precios se refiere al estilo de panel propio del sistema de algunas cifras de precios se han ampliado.
2 El número de lotes negociados es el número de lotes utilizados en la última operación exitosa.