Hybrid EA GOAL

Hybrid RSI EMA ADX ATR EA es un robot de trading totalmente automatizado diseñado para Oro (XAUUSD) y Bitcoin (BTCUSD).

Combina la detección de tendencias, la confirmación del impulso y la gestión de riesgos basada en la volatilidad para ofrecer un trading disciplinado y consistente en todos los marcos temporales.

El EA es ligero, estable y optimizado para EXNESS, pero funciona con cualquier broker MT5 que ofrezca símbolos de Oro o BTC.