Pips Engineer
- Indicadores
- Meryem Sabir
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
🔧 Pips Engineer - Indicador de Trading de Precisión Inteligente (MT4)
Pips Engineer es un indicador profesional MT4 diseñado para entregar señales de trading claras, precisas y sin repintar en condiciones reales de mercado.
Analiza continuamente la acción del precio y el impulso del mercado para ayudar a los operadores a identificar puntos de entrada de alta probabilidad con confianza.
Construido para scalping, intradía y estrategias de seguimiento de tendencias, Pips Engineer elimina la complejidad innecesaria y se centra en lo que realmente importa: precisión y consistencia.
Características principales
✅ S EÑALES NO REPINTADAS
-
Las señales nunca cambian después de aparecer
-
No hay recálculo en las barras históricas
-
Lo que se ve en el gráfico es exactamente lo que sucede en el trading en vivo
✅ S eñales de trading en tiempo real
-
No hay señales retardadas o retrasadas
-
No hay que esperar a confirmaciones de múltiples velas
-
Perfectamente adecuado para las estrategias de scalping
✅ S eñales claras de flecha de COMPRA y VENTA
-
Flechas fáciles de leer directamente en el gráfico
-
Sin confusiones ni análisis excesivos
Niveles automáticos de Stop Loss y Take Profit
-
Las líneas SL y TP se dibujan automáticamente después de una señal
-
Los niveles de precios se muestran claramente en el gráfico
-
Visualice al instante las relaciones entre riesgo y recompensa
Sistema de alertas integrado
-
Alertas emergentes
-
Notificaciones móviles (opcional)
-
Alertas por correo electrónico (opcional)
🎯 ¿Para quién es Pips Engineer?
✔️ Scalpers
✔️ Seguidores de tendencias
✔️ Traders principiantes (estructura limpia y simple)
✔️ Traders profesionales (preparados para estrategias)
✔️ Traders que buscan confirmación EA o soporte manual de operaciones.
⚙️ Totalmente personalizable
-
Distancias de Stop Loss y Take Profit ajustables
-
Activar o desactivar filtros de señal
-
Funciona en todos los pares de divisas y marcos temporales
-
Totalmente compatible con Forex, Oro (XAUUSD) e índices
🧠 Lógica de Ingeniería Inteligente
Pips Engineer combina la dirección de la tendencia, el comportamiento del precio y la alineación del impulso para generar señales.
Esta lógica de filtrado inteligente ayuda a:
🔹 Eliminar los setups débiles
🔹 Reducir las señales falsas en mercados oscilantes
🔹 Capturar operaciones más limpias y de mayor probabilidad.
📌 Aviso Importante
Pips Engineer no es un "santo grial", sino una herramienta de trading profesional.
Se recomienda encarecidamente una adecuada gestión del riesgo y dimensionamiento de las posiciones para obtener los mejores resultados.