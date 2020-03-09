Trading Way Panel

Este panel fue creado para ayudar a los comerciantes, tanto principiantes como profesionales, en el comercio.









Funciones principales:









Señales sobre posibles reversiones del mercado en todos los marcos de tiempo

Notifica 5 minutos antes del comunicado de prensa

Notifica sobre la intersección de las sesiones de negociación en 5 minutos

Envía notificaciones a correo electrónico, teléfono o terminal

Calcula para cada instrumento la resistencia y las líneas de soporte durante el día

No permite exceder los riesgos de cada instrumento al promediar (calcula el valor promedio óptimo para cada instrumento en tiempo real y dice la cantidad de puntos hasta el próximo promediado)

Gestión de riesgos fácilmente personalizable desde el depósito para cada operación con cálculo automático de lotes

Sistema de seguimiento incorporado que lleva una operación al punto de equilibrio y genera ganancias en la dirección del movimiento

Describe para cada instrumento la cantidad en porcentaje, cuánto ha pasado por día. También muestra la cantidad relativa en porcentaje y puntos que ha ganado en este instrumento desde el depósito.

Prácticos botones de acceso rápido para cerrar pedidos en masa y colocar pedidos pendientes

Cálculo automático del punto de equilibrio o punto cero para todas las operaciones en un instrumento en particular