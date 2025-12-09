Quantum Frequency Indicator MT5
- Indicadores
- Ashraful Alam
- Versión: 3.36
- Activaciones: 10
🌟 Indicador de frecuencia cuántica MT5
Analizador universal de frecuencias de mercado para MT5
Opere con divisas, criptomonedas, acciones e índices con señales avanzadas basadas en frecuencias
🔹 Visión general
El Indicador de Frecuencia Cuántica (QFI) Versión MT5 es una herramienta analítica de última generación diseñada para detectar las estructuras de frecuencia ocultas dentro de los mercados financieros. Basado en 14 años de investigación sobre las vibraciones del mercado, los ciclos de precios y los patrones de flujo de energía, QFI proporciona a los operadores zonas de compra y venta altamente refinadas en los principales mercados.
QFI está construido para trabajar sin problemas en todos los marcos de tiempo y todas las clases de activos, por lo que es uno de los indicadores más versátiles y adaptables disponibles para MetaTrader 5.
Característicasprincipales
✔ Compatibilidad universal con el mercado
Funciona en:
- Pares de divisas
- Criptodivisas
- Acciones y valores
- Materias primas
- Metales
- Índices
✔ Detección avanzada de frecuencias
QFI analiza
- Ciclos de vibración de precios
- Cambios de frecuencia de tendencia
- Zonas de presión inversa
- Flujo de energía del mercado
- Transiciones de impulso
✔ Zonas precisas de compra/venta
El indicador destaca zonas claras de entrada y salida del mercado, lo que permite a los operadores actuar con confianza y reducir la incertidumbre.
✔ Funciona en todos los plazos
De M1 a MN1, QFI adapta sus cálculos de frecuencia dinámicamente para ajustarse a la estructura del mercado de cada marco temporal.
✔ Tecnología sin repintado
Todas las señales permanecen estables una vez generadas-ideal para backtesting y trading en vivo.
✔ Interfaz para principiantes
Salida visual limpia, señales codificadas por colores y presentación de gráficos intuitiva.
Cómo ayuda a los operadores
- Detectar cambios de tendencia antes
- Identificar zonas de ruptura fuertes
- Evitar las señales falsas y el ruido
- Mejorar la sincronización y la precisión
- Mantener la coherencia en diferentes condiciones de mercado
Si usted es un scalper, day trader, swing trader, o trader de posición, QFI MT5 proporciona una poderosa ventaja analítica.
Uso recomendado
- Aplicar QFI en mercados de tendencia y oscilación
- Combinar con las herramientas por defecto de MT5 (MA, ATR, RSI) si es necesario.
- Adecuado tanto para principiantes como para profesionales
- Funciona con estrategias automatizadas o manuales
Por qué los operadores eligen QFI MT5
- Análisis basado en frecuencias de inspiración científica
- Algoritmo adaptable de primera calidad
- Aplicación para múltiples activos y marcos temporales
- Señales de alta calidad sin complejidad
- Diseñado teniendo en cuenta la psicología del trading moderno y la eficiencia
Nota importante
QFI no promete beneficios irreales ni resultados garantizados.
Es una poderosa herramienta analítica destinada a ayudar a los operadores a tomar decisiones informadas basadas en el comportamiento de la frecuencia del mercado.
🔽 Comience a operar con el poder de la frecuencia
Equipe su plataforma MT5 con el Indicador Quantum Frequency y experimente una forma más inteligente, limpia y avanzada de leer el mercado.
👉 Descárguelo ahora en MQL5
👉 Opere con claridad y precisión