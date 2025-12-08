Quantum Frequency Indicator
- Indicadores
- Ashraful Alam
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
El primer analizador universal de frecuencia de mercado del mundo para MT4
Opere con divisas, criptomonedas y acciones con hasta un 98% de precisión🔥 Descubre el indicador que descifra la frecuencia oculta del mercado
Después de 14 años de investigación sobre la vibración del mercado y la ciencia de la frecuencia, ha llegado un avance revolucionario. El Indicador de Frecuencia Cuántica (QFI) lee la frecuencia interna de cualquier mercado financiero y genera señales de compra y venta ultraprecisas, antes de que se produzcan movimientos importantes.
No se trata de un indicador más.
Se trata de una actualización científica completa de cómo los comerciantes entienden el mercado.
✔ Funciona en todos los activos
Forex - Crypto - Acciones - Índices - Metales - Materias primas
✔ Hasta el 98% de precisión de la señal
Algoritmo de ingeniería de precisión detecta la dirección de la tendencia real antes de que la multitud lo ve.
✔ Señales no repintadas-100% estables.
Una vez que aparece una señal, nunca cambia.
✔ Todos los plazos soportados.
De M1 a Mensual, perfecto para scalping, day trading, swing trading & posiciones a largo plazo.
✔ Para principiantes
Señales claras de Compra/Venta-no requiere análisis complejos.El poder detrás de QFI
Los indicadores tradicionales analizan sólo el precio y el volumen.
QFI analiza la firma de frecuencia del mercado-los patrones de vibración ocultos que impulsan el movimiento de los precios.
Esto permite a QFI:
-
Predecir con antelación los cambios de tendencia
-
Identificar potentes zonas de ruptura
-
Identificar puntos de entrada y salida perfectos
-
Detectar cambios en el flujo de energía del mercado
-
Trabaje de forma coherente con cualquier instrumento financiero
¿El resultado?
Operaciones más inteligentes. Decisiones más rápidas. Mayor precisión.
No importa dónde opere o qué broker utilice, QFI se integra instantáneamente con MT4 y ofrece el mismo rendimiento excepcional en todo el mundo.Construido a partir de 14 años de investigación
QFI es el resultado de un análisis de frecuencias a largo plazo, modelos matemáticos y una profunda investigación de mercado, lo que le proporciona una herramienta que se sitúa en una clase propia.Tome el control del mercado hoy mismo
Únase a los traders que están yendo más allá de los indicadores tradicionales y adentrándose en el futuro del trading basado en frecuencias.
Con QFI, experimentará:
-
Dirección clara
-
Resultados consistentes
-
Mayor confianza
-
Menos estrés
-
Operaciones más rentables
Desbloquee el analizador de frecuencia de mercado más avanzado del mundo y transforme su forma de operar para siempre.
👉 COMPRE hoy y empiece a operar con verdadera precisión