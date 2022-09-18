Optimus Prime PRO
- Asesores Expertos
- Evgenii Efimov
- Versión: 10.6
- Actualizado: 3 noviembre 2025
- Activaciones: 5
Sólo queda un número limitado de copias, a un precio de 39 USD. Después, el precio subirá a 100 USD.
El EA debe ser instalado en todos los pares de divisas soportados:
¡Marco de tiempo D1 - XAUUSD - Marco de tiempo diario !
¡Time frame M30 - XAUUSD - M30 time frame !
Marco temporal M15 - GBPUSD.
Marco temporal M15 -
EURUSD
Marco temporal M15 - AUDUSD.
Marco de tiempo M15 - USDCHF.
Marco de tiempo M15 - USDCAD.
Marco de tiempo M15 - EURCHF.
Marco temporal M15 - EURCAD.
- Singularidad:
- 1 . NO utiliza técnicas peligrosas de gestión monetaria.
- 2. 2. NO utiliza la Estrategia Martingala.
- 3. 3. NO utilizala Estrategia de Cuadrícula .
- 4. El EA siempre utiliza Stop Loss (A veces técnicos, a veces virtuales).
- 5. El EA utiliza Niveles de Soporte y Resistencia.
- 5. El EA opera tanto con Tendencia como con Contratendencia.
3. 3. Detecta la Estrategia de Divergencia.
Para operar, necesitará una cuenta ECN, RAW, STP o NDD, que cobra comisiones y honorarios, pero da un pequeño margen.
Para operar necesita el nombre correcto del par de divisas sin prefijo y sufijo y punto extra, de lo contrario tendrá que cambiar el nombre del par de divisas en la configuración. Si tu broker te da un nombre incorrecto para el par de divisas, entonces necesitas añadir un prefijo o sufijo o un punto adicional al nombre del par de divisas en los ajustes del asesor.
Usa un ISP de alta velocidad y un VPS (Servidor Virtual Privado) o VDS (Servidor Virtual Dedicado) de alta velocidad, un servidor que proporcione un buen ping y alta velocidad.
- La singularidad de este Asesor Experto es que, además de la estrategia de tendencia, el Asesor Experto opera utilizando una estrategia contra tendencia utilizando Stop Loss (SL) y NO utiliza las muy peligrosas estrategias Martingala y Rejilla.
- El Stop Loss ayuda a controlar el riesgo.
I have been using this for more than 2 weeks, it works for me, it helps me to make profit. The author is also very active, he replied all my questions and helped me to setup the ea. Thanks for your support