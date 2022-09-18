Optimus Prime PRO

4.52

Sólo queda un número limitado de copias, a un precio de 39 USD. Después, el precio subirá a 100 USD.

  • El EA debe ser instalado en todos los pares de divisas soportados:


    ¡Marco de tiempo D1 - XAUUSD - Marco de tiempo diario !

    ¡Time frame M30 - XAUUSD - M30 time frame !



    Marco temporal M15 - GBPUSD.

    Marco temporal M15 -

    EURUSD

    Marco temporal M15 - AUDUSD.

    Marco de tiempo M15 - USDCHF.

    Marco de tiempo M15 - USDCAD.


      Marco de tiempo M15 - EURCHF.

      Marco temporal M15 - EURCAD.


    • Singularidad:
    • 1 . NO utiliza técnicas peligrosas de gestión monetaria.
    • 2. 2. NO utiliza la Estrategia Martingala.
    • 3. 3. NO utilizala Estrategia de Cuadrícula .
    • 4. El EA siempre utiliza Stop Loss (A veces técnicos, a veces virtuales).
    • 5. El EA utiliza Niveles de Soporte y Resistencia.
    • 5. El EA opera tanto con Tendencia como con Contratendencia.

        El cerebro del robot de trading utiliza estrategias clásicas:
        1. 1. Determina la fuerza de la tendencia.
        2. 2. Determina la fuerza de los niveles de soporte y resistencia.

        3. 3. Detecta la Estrategia de Divergencia.


        Para operar, necesitará una cuenta ECN, RAW, STP o NDD, que cobra comisiones y honorarios, pero da un pequeño margen.

        Para operar necesita el nombre correcto del par de divisas sin prefijo y sufijo y punto extra, de lo contrario tendrá que cambiar el nombre del par de divisas en la configuración. Si tu broker te da un nombre incorrecto para el par de divisas, entonces necesitas añadir un prefijo o sufijo o un punto adicional al nombre del par de divisas en los ajustes del asesor.

        Usa un ISP de alta velocidad y un VPS (Servidor Virtual Privado) o VDS (Servidor Virtual Dedicado) de alta velocidad, un servidor que proporcione un buen ping y alta velocidad.


        • La singularidad de este Asesor Experto es que, además de la estrategia de tendencia, el Asesor Experto opera utilizando una estrategia contra tendencia utilizando Stop Loss (SL) y NO utiliza las muy peligrosas estrategias Martingala y Rejilla.
        • El Stop Loss ayuda a controlar el riesgo.
        Hung Nguyen
        29
        Hung Nguyen 2024.02.13 22:38 
         

        I have been using this for more than 2 weeks, it works for me, it helps me to make profit. The author is also very active, he replied all my questions and helped me to setup the ea. Thanks for your support

        B L
        23
        B L 2023.09.09 11:36 
         

        Great EA, thank you very much

        Macgio64
        42
        Macgio64 2023.09.01 19:20 
         

        Very good thank

        Pin Bar Diamond
        Evgenii Efimov
        Indicadores
        Sólo queda un número limitado de ejemplares, a un precio de 39 USD . Después, el precio subirá a 100 USD . El patrón clásico y más poderoso de la acción del precio se llama pin bar. Este patrón funciona bien tras la publicación de noticias fundamentales en los marcos temporales M15, M30 y H1, pero también puede utilizarse en otros marcos temporales como M5 o D1. Por defecto, los ajustes se establecen para el marco de tiempo H1, pero siempre se puede ajustar para otros marcos de tiempo. Descripc
        Marina EA
        Evgenii Efimov
        5 (1)
        Asesores Expertos
        Sólo queda un número limitado de copias, a un precio de 39 USD . Después, el precio subirá a 100 USD. La mayoría de los robots de trading sólo pueden operar con un par de divisas, pero nuestro robot puede operar con una gran lista de pares de divisas. Muy importante: 1) Para un comercio cómodo, es necesario reducir el Stop Loss (SL) en la configuración. 2) Stop Loss ayuda a controlar el riesgo. 3) Este EA puede operar en 36 pares de divisas. Tecnología Smart Trade: El EA Marina está impulsado p
        Evgenii Efimov
        3362
        Respuesta del desarrollador Evgenii Efimov 2024.05.18 15:51
        Thank you very much for the review!
        Evgenii Efimov
        3362
        Respuesta del desarrollador Evgenii Efimov 2024.05.18 15:51
        Thank you very much for the review!
        Evgenii Efimov
        3362
        Respuesta del desarrollador Evgenii Efimov 2024.05.18 15:51
        Thank you very much for the review!
        capitaine.slam
        47
        capitaine.slam 2023.06.14 22:59 
         

        Good product, very happy with it

        Evgenii Efimov
        3362
        Respuesta del desarrollador Evgenii Efimov 2024.05.18 15:51
        Thank you very much for the review!
        liang200049
        34
        liang200049 2023.04.08 12:49 
         

        I really like this EA, it helps me make a profit

        Evgenii Efimov
        3362
        Respuesta del desarrollador Evgenii Efimov 2024.05.18 15:51
        Thank you very much for the review!
        LESZEK JOZEF WALCZAK
        672
        LESZEK JOZEF WALCZAK 2023.04.03 19:35 
         

        Rubbish. Keep away from EA. All 3 EAthe same only diffrent name

        Really? Tried again and -314$ . Rubbish!

        Another test this morning-518$. Rubbish! Maybe older versions was good now Dangerous. Most positive opinions because of gift from owner.

        Update. Ea is pure rubbish. Be careful. Don't waste your money. Given chance few times. Different spread accounts all finish the same. Lost position. Today opened gbpusd buy just before news. Lost . Hit SL. Scamn ea

        Evgenii Efimov
        3362
        Respuesta del desarrollador Evgenii Efimov 2024.05.18 16:05
        To trade, you will need an ECN, RAW, STP or NDD account, which charges commissions and fees but gives a small spread.
        kazu.ss
        103
        kazu.ss 2023.04.02 16:48 
         

        El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

        Evgenii Efimov
        3362
        Respuesta del desarrollador Evgenii Efimov 2024.05.18 15:50
        Thank you very much for the review!
        Jane
        224
        Jane 2023.04.02 05:36 
         

        El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

        Evgenii Efimov
        3362
        Respuesta del desarrollador Evgenii Efimov 2024.05.18 15:50
        Thank you very much for the review!
        8UjgR4CY
        35
        8UjgR4CY 2023.04.02 05:01 
         

        The backtest results are good and I am looking forward to work this EA.

        Evgenii Efimov
        3362
        Respuesta del desarrollador Evgenii Efimov 2024.05.18 15:50
        Thank you very much for the review!
        267072
        763
        267072 2023.03.27 19:56 
         

        I have been trading for over a decade and tested a lot of ea.'s and i really love evgenys experts as they are very consistent and safe unlike many others.

        Evgenii Efimov
        3362
        Respuesta del desarrollador Evgenii Efimov 2024.05.18 15:49
        Thank you very much for the review!
        yarrha2
        22
        yarrha2 2023.03.17 12:44 
         

        The ea works great. slow but surely profit.

        Evgenii Efimov
        3362
        Respuesta del desarrollador Evgenii Efimov 2024.05.18 15:49
        Thank you very much for the review!
        fortis31
        123
        fortis31 2023.03.17 01:21 
         

        Gave this EA a chance but too many losing trades for my liking. My main issue is regarding the entry point of trades. I didn't care for entry orders sometimes being placed on the opposite direction of the trend. Evgeny is very responsive and good with communication. I probably would have given less stars if not for him trying to help.

        Evgenii Efimov
        3362
        Respuesta del desarrollador Evgenii Efimov 2024.05.18 16:04
        I'm always trying to help.
        karlx250
        43
        karlx250 2023.03.15 23:54 
         

        honestly the bot works pretty good, less order than what I expected, I wish it work more often but so far good results, evgeny is very responsive and helps with any information needed.

        Evgenii Efimov
        3362
        Respuesta del desarrollador Evgenii Efimov 2024.05.18 15:48
        Thank you very much for the review!
        Teguh Deka Prahara
        5697
        Teguh Deka Prahara 2023.03.13 05:04 
         

        Very good EA, Backtest vs Actual is accurate.. I hope author add for more Activation to 10.. Good job!!

        Evgenii Efimov
        3362
        Respuesta del desarrollador Evgenii Efimov 2024.05.18 15:48
        Thank you very much for the review!
        youngseng
        33
        youngseng 2023.03.13 00:44 
         

        very good single entry EA with SL. Hopefully it keeps consistent with positive result in future. Mr Evgency Efimov was very helpful to help me to solve any issue that i facing during running the EA.

        Evgenii Efimov
        3362
        Respuesta del desarrollador Evgenii Efimov 2024.05.18 15:48
        Thank you very much for the review!
        Mehmet Kurt
        113
        Mehmet Kurt 2023.03.10 12:51 
         

        very good ea works correct and good result

        Evgenii Efimov
        3362
        Respuesta del desarrollador Evgenii Efimov 2024.05.18 15:48
        Thank you very much for the review!
        shucu
        271
        shucu 2023.03.10 10:00 
         

        El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

        Evgenii Efimov
        3362
        Respuesta del desarrollador Evgenii Efimov 2024.05.18 15:47
        Thank you very much for the review!
        Nguyen Khac Hoan
        169
        Nguyen Khac Hoan 2023.03.03 10:18 
         

        Rất tiếc một khoản thua lỗ lớn, nếu EA sử dụng trung bình giá thì sẽ rất tốt

        Evgenii Efimov
        3362
        Respuesta del desarrollador Evgenii Efimov 2024.05.18 16:02
        I have what you need. Check out my other EAs.
        Top Secret
        971
        Top Secret 2023.03.02 17:44 
         

        Good forex robot !! :)

        Evgenii Efimov
        3362
        Respuesta del desarrollador Evgenii Efimov 2024.05.18 15:47
        Thank you very much for the review!
        Philipp Hermann
        1538
        Philipp Hermann 2023.01.30 12:20 
         

        After testing the bot via Tickstory and in the Forward Demo, it has been running on my live account since the beginning of the year. Very consistent profit and a safe investment. I recommend this one. Thank you Evgeny for this great product

        Evgenii Efimov
        3362
        Respuesta del desarrollador Evgenii Efimov 2024.05.18 15:46
        Thank you very much for the review!
