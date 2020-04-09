RiskAnalyzerMT5

=== ANALIZADOR DE RIESGO MT5 ===

Calculadora profesional de márgenes y tamaño de posiciones para operadores serios.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- CALCULADORA DE TAMAÑO DE LOTE - Calcula el tamaño óptimo de posición basado en su riesgo
- CALCULADORA DE MARGEN - Vea el margen requerido, el margen libre y el nivel de margen ANTES de operar.
- ESTADÍSTICAS DE OPERACIÓN - Tasa de ganancias, factor de beneficios, análisis de ganancias esperadas.
- SEGUIMIENTO DE LA REDUCCIÓN - Seguimiento de la reducción absoluta y máxima
- ANÁLISIS DE RIESGO EN TIEMPO REAL - Todas las métricas se actualizan automáticamente

CALCULE ANTES DE OPERAR:
- Valor en puntos en la divisa de la cuenta
- Tamaño del contrato y límites del lote (mín./máx.)
- Margen requerido para una nueva posición
- Nuevo margen total después de abrir la operación
- Nuevo margen libre restante
- Porcentaje del nuevo nivel de margen
- Riesgo de ajuste de márgenes

PANEL DE ESTADÍSTICAS DE NEGOCIACIÓN:
- Porcentaje de ganancias
- Cálculo del factor de beneficio
- Ganancia esperada por operación
- Reducción máxima
- Reducción absoluta
- Periodo de estadísticas personalizable

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN:
- Tamaño de lote ajustable para los cálculos
- Periodo de estadísticas personalizable
- Colores y apariencia del panel
- Posición en el gráfico
- Tamaño y estilo de fuente

PERFECTO PARA:
✓ Operadores de Forex (todos los pares)
Índices
Materias primas
Cripto CFDs
Traders de oro, plata y petróleo
✓ Scalping y day trading
Swing trading
✓ Trading de posición

POR QUÉ LOS TRADERS USAN ESTO:
- Evitar las llamadas de margen
- Proteger la cuenta de trading
- Gestión profesional del dinero
- Optimización del riesgo
- Mejor planificación de las operaciones
- Control de la reducción de la cuenta

PALABRAS CLAVE: gestión de riesgos, dimensionamiento de posiciones, calculadora de lotes, calculadora de márgenes,
gestión monetaria, calculadora forex, estadísticas de trading, factor de beneficio,
análisis de detracciones, protección de cuentas, panel de MetaTrader
