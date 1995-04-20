Gold Pattern Scanner Pro

Gold Pattern Scanner Pro

Gold Pattern Scanner Pro detecta automáticamente canales de tendencia y cuñas ascendentes/descendentes directamente en su gráfico, utilizando un enfoque de estilo Autochartist.

Dibuja líneas de tendencia superior/inferior limpias, calcula la posición actual del precio dentro del patrón y envía alertas inteligentes (incluyendo notificaciones push) cuando el precio toca los límites del canal.

Diseñado especialmente para el ORO (XAUUSD).
Se puede aplicar a otros símbolos como pares de divisas, índices o cripto.

Características principales

  • Detección automática de:

    • Canales de tendencia ascendente/descendente

    • Cuña ascendente (patrón bajista)

    • Cuña descendente (patrón alcista)

  • Dibujo de estilo autocartista:

    • Líneas de tendencia superior e inferior limpias

    • Las líneas se extienden hacia la derecha (RAY_RIGHT)

    • Marcadores visuales de pivote en el gráfico

  • Alertas de toque:

    • Alerta cuando el precio se acerca a la línea superior o inferior

    • Notificación push opcional a su terminal móvil

    • Tiempo de enfriamiento incorporado para evitar el spam de alertas

  • Puntuación de compra/venta:

    • Calcula dónde se encuentra el precio actual dentro del patrón

    • Emite una puntuación de compra y una puntuación de venta (0-100)

    • Le ayuda a entender rápidamente si el precio está cerca de soporte / resistencia

  • Lógica de no repintado:

    • Los patrones se calculan basándose únicamente en los pivotes confirmados

  • Ligero y eficiente:

    • Utiliza prev_calculated para actualizar sólo cuando aparece una nueva barra

    • Sin creación excesiva de objetos cada tick

Concepto y funcionamiento

  1. El indicador escanea las barras históricas y encuentra los máximos y mínimos oscilantes utilizando un algoritmo basado en pivotes ( PivotRange ).

  2. A partir de estos pivotes, selecciona los máximos y mínimos significativos más antiguos y más recientes, y luego los construye:

    • Una línea de tendencia superior a través de los máximos

    • Una línea de tendencia inferior a través de los mínimos

  3. Se comparan las pendientes de estas dos líneas:

    • Si ambas pendientes tienen signo y magnitud similares → Canal

    • Si las pendientes son convergentes (una más pronunciada que la otra) → Cuña

  4. El precio actual se proyecta dentro de ese canal/cuña:

    • Si el precio está cerca de la línea inferior → Zona de compra

    • Si el precio está cerca de la línea superior → Zona de venta

  5. Cuando el precio se acerca a cualquiera de las líneas (dentro de TouchRangePoints ) →
    Alerta + (opcional) Notificación Push se disparan, con un enfriamiento ( CoolMinutes ) para evitar el spam.

Esto lo hace útil como:

  • Una herramienta visual para los traders discrecionales

  • Un filtro de señal para los desarrolladores de EA (mediante la lectura de las condiciones de los objetos / estado del patrón)

📊 Puntuación de Compra/Venta

Gold Pattern Scanner Pro calcula una posición relativa (0-100%) del precio actual dentro del patrón detectado.

  • 0% → exactamente en la línea de tendencia inferior

  • 50% → en el centro del patrón

  • 100% → exactamente en la línea de tendencia superior

A partir de esto, las salidas del indicador:

  • Puntuación de compra (0-100)

  • Puntuación de venta (0-100)

Lógica típica:

  • En un canal alcista:

    • Cerca de la línea inferior → Puntuación de compra alta

    • Cerca de la línea superior → Puntuación de venta más alta (para contratendencia o TP).

  • En un canal bajista:

    • Cerca de la línea superior → Puntuación de venta alta

    • Cerca de la línea inferior → zona potencial de compra

  • En una Cuña ascendente (bajista):

    • Precio más alto dentro del patrón → Puntuación de Venta más agresiva

  • En una cuña descendente (alcista):

    • Precio más bajo dentro del patrón → puntuación de compra más agresiva

La puntuación de Compra/Venta se muestra en el gráfico en una pequeña etiqueta informativa:

  • Tipo de patrón

  • Posición (%)

  • Puntuación de compra

  • Puntuación de venta

No se trata de un generador de señales de caja negra, sino de una herramienta práctica y flexible de apoyo a la toma de decisiones.

⚙️ Parámetros de entrada

Detección de patrones

  • PivotRange
    Número de barras a izquierda y derecha para definir un pivote alto/bajo.
    Mayor valor → menos pivotes, pero más fuertes.

  • LookbackBars
    Cuántas barras históricas se escanean para la detección de patrones.

  • ChannelSlopeDiff
    Máxima diferencia de pendiente relativa para ser considerado un "canal".
    Valor más pequeño → detección de canal más estricta.

  • ObjPrefix
    Prefijo para todos los objetos creados por el indicador (líneas de tendencia, etiquetas, flechas).
    Útil si utiliza varias instancias en el mismo gráfico.

Configuración de alertas

  • TouchRangePoints
    Distancia máxima (en puntos) entre el precio actual y la línea de tendencia para activar una alerta.

  • CoolMinutes
    Tiempo de enfriamiento (en minutos) entre alertas para evitar notificaciones repetidas.
    Establezca 0 para desactivar el enfriamiento.

⏰ Marcos temporales y símbolos recomendados

Mejores plazos

  • M5, M15, M30, H1

Mejores símbolos

  • XAUUSD (ORO) - foco principal

  • Principales pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)

  • Índices (US30, NAS100, etc.)

  • Pares de criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD, etc.)

La lógica se desarrolló utilizando el ORO (XAUUSD) como símbolo de referencia principal.

🔔 Mensajes de ejemplo de alerta

Ejemplos de mensajes de alerta:

  • Up lowline comprar M15

  • Línea ascendente descendente vender H1

  • Línea ascendente ascendente vender M5

  • Línea baja descendente comprar M30

Formato:

<PatrónCorto> <línea baja/línea ascendente> <compra/venta> <Tiempo>

Puede recibir estas alertas:

  • Como alertas emergentes

  • Como notificaciones push (si está configurado en su terminal MetaTrader)

❗ Notas importantes y limitaciones

  • Este indicador no abre ni cierra ninguna operación.
    Es una herramienta visual / analítica.

  • La detección de patrones se basa en pivotes confirmados en el pasado.
    Nuevos patrones pueden aparecer o desaparecer a medida que evoluciona la estructura del mercado.

  • Ningún indicador es perfecto:

    • Los canales pueden romperse

    • Las cuñas pueden fallar
      Combínelo siempre con la gestión del riesgo y su propio plan de trading.

💡 Casos de uso sugeridos

  • Como filtro de sesgo direccional:

    • Sólo comprar cuando el precio está cerca de la línea inferior en un canal ascendente

    • Sólo vender cuando el precio está cerca de la línea superior en un canal descendente

  • Como ayuda para la toma de beneficios/escalada:

    • Obtener beneficios parciales cuando la puntuación de venta es alta en un canal ascendente.

    • Obtener beneficios parciales cuando la puntuación de compra es alta en un canal descendente.

  • Como filtro de EA:

    • Muchos desarrolladores utilizan objetos de línea de tendencia o estado de patrón para filtrar las entradas.

    • Por ejemplo, sólo operar cuando se detecta un canal y el precio se sitúa en una zona específica.

❓ FAQ

P: ¿Se repinta el indicador?
R: Utiliza pivotes máximos/mínimos confirmados para la detección de patrones.
Se pueden formar nuevos patrones a medida que aparecen nuevos pivotes, pero no repinta señales pasadas en barras cerradas.

P: ¿Funciona sólo con ORO?
R: No. Fue diseñado y ajustado en XAUUSD, pero funciona en cualquier símbolo que tenga oscilaciones y tendencias claras.

P: ¿Es un EA?
R: No. Es un indicador. No coloca órdenes automáticamente.

P: ¿Puedo utilizarlo junto con otros EAs o indicadores?
R: Sí. Sólo dibuja objetos y etiquetas. No interfiere con las operaciones comerciales.

🧷 Historial de versiones

Versión 1.0

  • Versión inicial.

  • Detección de canales y cuñas al estilo autochartist.

  • Alertas táctiles + notificaciones push.

  • Etiqueta de compra/venta y posición.


