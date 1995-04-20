Gold Pattern Scanner Pro

Gold Pattern Scanner Pro detecta automáticamente canales de tendencia y cuñas ascendentes/descendentes directamente en su gráfico, utilizando un enfoque de estilo Autochartist.

Dibuja líneas de tendencia superior/inferior limpias, calcula la posición actual del precio dentro del patrón y envía alertas inteligentes (incluyendo notificaciones push) cuando el precio toca los límites del canal.

Características principales

Detección automática de: Canales de tendencia ascendente/descendente Cuña ascendente (patrón bajista) Cuña descendente (patrón alcista)

Dibujo de estilo autocartista: Líneas de tendencia superior e inferior limpias Las líneas se extienden hacia la derecha (RAY_RIGHT) Marcadores visuales de pivote en el gráfico

Alertas de toque: Alerta cuando el precio se acerca a la línea superior o inferior Notificación push opcional a su terminal móvil Tiempo de enfriamiento incorporado para evitar el spam de alertas

Puntuación de compra/venta: Calcula dónde se encuentra el precio actual dentro del patrón Emite una puntuación de compra y una puntuación de venta (0-100) Le ayuda a entender rápidamente si el precio está cerca de soporte / resistencia

Lógica de no repintado: Los patrones se calculan basándose únicamente en los pivotes confirmados

Ligero y eficiente: Utiliza prev_calculated para actualizar sólo cuando aparece una nueva barra Sin creación excesiva de objetos cada tick



Concepto y funcionamiento

El indicador escanea las barras históricas y encuentra los máximos y mínimos oscilantes utilizando un algoritmo basado en pivotes ( PivotRange ). A partir de estos pivotes, selecciona los máximos y mínimos significativos más antiguos y más recientes, y luego los construye: Una línea de tendencia superior a través de los máximos

Una línea de tendencia inferior a través de los mínimos Se comparan las pendientes de estas dos líneas: Si ambas pendientes tienen signo y magnitud similares → Canal

Si las pendientes son convergentes (una más pronunciada que la otra) → Cuña El precio actual se proyecta dentro de ese canal/cuña: Si el precio está cerca de la línea inferior → Zona de compra

Si el precio está cerca de la línea superior → Zona de venta Cuando el precio se acerca a cualquiera de las líneas (dentro de TouchRangePoints ) →

Alerta + (opcional) Notificación Push se disparan, con un enfriamiento ( CoolMinutes ) para evitar el spam.

Una herramienta visual para los traders discrecionales

Un filtro de señal para los desarrolladores de EA (mediante la lectura de las condiciones de los objetos / estado del patrón)

📊 Puntuación de Compra/Venta

Diseñado especialmente para el ORO (XAUUSD).Se puede aplicar a otros símbolos como pares de divisas, índices o cripto.Esto lo hace útil como:

Gold Pattern Scanner Pro calcula una posición relativa (0-100%) del precio actual dentro del patrón detectado.

0% → exactamente en la línea de tendencia inferior

50% → en el centro del patrón

100% → exactamente en la línea de tendencia superior

A partir de esto, las salidas del indicador:

Puntuación de compra (0-100)

Puntuación de venta (0-100)

Lógica típica:

En un canal alcista : Cerca de la línea inferior → Puntuación de compra alta Cerca de la línea superior → Puntuación de venta más alta (para contratendencia o TP).

En un canal bajista : Cerca de la línea superior → Puntuación de venta alta Cerca de la línea inferior → zona potencial de compra

En una Cuña ascendente (bajista) : Precio más alto dentro del patrón → Puntuación de Venta más agresiva

En una cuña descendente (alcista) : Precio más bajo dentro del patrón → puntuación de compra más agresiva



La puntuación de Compra/Venta se muestra en el gráfico en una pequeña etiqueta informativa:

Tipo de patrón

Posición (%)

Puntuación de compra

Puntuación de venta

No se trata de un generador de señales de caja negra, sino de una herramienta práctica y flexible de apoyo a la toma de decisiones.

⚙️ Parámetros de entrada

Detección de patrones

PivotRange

Número de barras a izquierda y derecha para definir un pivote alto/bajo.

Mayor valor → menos pivotes, pero más fuertes.

LookbackBars

Cuántas barras históricas se escanean para la detección de patrones.

ChannelSlopeDiff

Máxima diferencia de pendiente relativa para ser considerado un "canal".

Valor más pequeño → detección de canal más estricta.

ObjPrefix

Prefijo para todos los objetos creados por el indicador (líneas de tendencia, etiquetas, flechas).

Útil si utiliza varias instancias en el mismo gráfico.

Configuración de alertas

TouchRangePoints

Distancia máxima (en puntos) entre el precio actual y la línea de tendencia para activar una alerta.

CoolMinutes

Tiempo de enfriamiento (en minutos) entre alertas para evitar notificaciones repetidas.

Establezca 0 para desactivar el enfriamiento.

⏰ Marcos temporales y símbolos recomendados

Mejores plazos

M5, M15, M30, H1

Mejores símbolos

XAUUSD (ORO) - foco principal

Principales pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)

Índices (US30, NAS100, etc.)

Pares de criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD, etc.)

🔔 Mensajes de ejemplo de alerta

La lógica se desarrolló utilizando el ORO (XAUUSD) como símbolo de referencia principal.

Ejemplos de mensajes de alerta:

Up lowline comprar M15

Línea ascendente descendente vender H1

Línea ascendente ascendente vender M5

Línea baja descendente comprar M30

Formato:

<PatrónCorto> <línea baja/línea ascendente> <compra/venta> <Tiempo>

Puede recibir estas alertas:

Como alertas emergentes

Como notificaciones push (si está configurado en su terminal MetaTrader)

❗ Notas importantes y limitaciones

Este indicador no abre ni cierra ninguna operación .

Es una herramienta visual / analítica.

La detección de patrones se basa en pivotes confirmados en el pasado.

Nuevos patrones pueden aparecer o desaparecer a medida que evoluciona la estructura del mercado.

Ningún indicador es perfecto: Los canales pueden romperse Las cuñas pueden fallar

Combínelo siempre con la gestión del riesgo y su propio plan de trading.



💡 Casos de uso sugeridos

Como filtro de sesgo direccional : Sólo comprar cuando el precio está cerca de la línea inferior en un canal ascendente Sólo vender cuando el precio está cerca de la línea superior en un canal descendente

Como ayuda para la toma de beneficios/escalada : Obtener beneficios parciales cuando la puntuación de venta es alta en un canal ascendente. Obtener beneficios parciales cuando la puntuación de compra es alta en un canal descendente.

Como filtro de EA : Muchos desarrolladores utilizan objetos de línea de tendencia o estado de patrón para filtrar las entradas. Por ejemplo, sólo operar cuando se detecta un canal y el precio se sitúa en una zona específica.



❓ FAQ

P: ¿Se repinta el indicador?

R: Utiliza pivotes máximos/mínimos confirmados para la detección de patrones.

Se pueden formar nuevos patrones a medida que aparecen nuevos pivotes, pero no repinta señales pasadas en barras cerradas.

P: ¿Funciona sólo con ORO?

R: No. Fue diseñado y ajustado en XAUUSD, pero funciona en cualquier símbolo que tenga oscilaciones y tendencias claras.

P: ¿Es un EA?

R: No. Es un indicador. No coloca órdenes automáticamente.

P: ¿Puedo utilizarlo junto con otros EAs o indicadores?

R: Sí. Sólo dibuja objetos y etiquetas. No interfiere con las operaciones comerciales.

🧷 Historial de versiones

Versión 1.0