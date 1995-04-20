Gold Pattern Scanner Pro
- Indicadores
- Keisuke Kimura
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Gold Pattern Scanner Pro
Gold Pattern Scanner Pro detecta automáticamente canales de tendencia y cuñas ascendentes/descendentes directamente en su gráfico, utilizando un enfoque de estilo Autochartist.
Dibuja líneas de tendencia superior/inferior limpias, calcula la posición actual del precio dentro del patrón y envía alertas inteligentes (incluyendo notificaciones push) cuando el precio toca los límites del canal.Diseñado especialmente para el ORO (XAUUSD).
Se puede aplicar a otros símbolos como pares de divisas, índices o cripto.
Características principales
-
Detección automática de:
-
Canales de tendencia ascendente/descendente
-
Cuña ascendente (patrón bajista)
-
Cuña descendente (patrón alcista)
-
-
Dibujo de estilo autocartista:
-
Líneas de tendencia superior e inferior limpias
-
Las líneas se extienden hacia la derecha (RAY_RIGHT)
-
Marcadores visuales de pivote en el gráfico
-
-
Alertas de toque:
-
Alerta cuando el precio se acerca a la línea superior o inferior
-
Notificación push opcional a su terminal móvil
-
Tiempo de enfriamiento incorporado para evitar el spam de alertas
-
-
Puntuación de compra/venta:
-
Calcula dónde se encuentra el precio actual dentro del patrón
-
Emite una puntuación de compra y una puntuación de venta (0-100)
-
Le ayuda a entender rápidamente si el precio está cerca de soporte / resistencia
-
-
Lógica de no repintado:
-
Los patrones se calculan basándose únicamente en los pivotes confirmados
-
-
Ligero y eficiente:
-
Utiliza prev_calculated para actualizar sólo cuando aparece una nueva barra
-
Sin creación excesiva de objetos cada tick
-
Concepto y funcionamiento
-
El indicador escanea las barras históricas y encuentra los máximos y mínimos oscilantes utilizando un algoritmo basado en pivotes ( PivotRange ).
-
A partir de estos pivotes, selecciona los máximos y mínimos significativos más antiguos y más recientes, y luego los construye:
-
Una línea de tendencia superior a través de los máximos
-
Una línea de tendencia inferior a través de los mínimos
-
-
Se comparan las pendientes de estas dos líneas:
-
Si ambas pendientes tienen signo y magnitud similares → Canal
-
Si las pendientes son convergentes (una más pronunciada que la otra) → Cuña
-
-
El precio actual se proyecta dentro de ese canal/cuña:
-
Si el precio está cerca de la línea inferior → Zona de compra
-
Si el precio está cerca de la línea superior → Zona de venta
-
-
Cuando el precio se acerca a cualquiera de las líneas (dentro de TouchRangePoints ) →
Alerta + (opcional) Notificación Push se disparan, con un enfriamiento ( CoolMinutes ) para evitar el spam.
-
Una herramienta visual para los traders discrecionales
-
Un filtro de señal para los desarrolladores de EA (mediante la lectura de las condiciones de los objetos / estado del patrón)
📊 Puntuación de Compra/Venta
Gold Pattern Scanner Pro calcula una posición relativa (0-100%) del precio actual dentro del patrón detectado.
-
0% → exactamente en la línea de tendencia inferior
-
50% → en el centro del patrón
-
100% → exactamente en la línea de tendencia superior
A partir de esto, las salidas del indicador:
-
Puntuación de compra (0-100)
-
Puntuación de venta (0-100)
Lógica típica:
-
En un canal alcista:
-
Cerca de la línea inferior → Puntuación de compra alta
-
Cerca de la línea superior → Puntuación de venta más alta (para contratendencia o TP).
-
-
En un canal bajista:
-
Cerca de la línea superior → Puntuación de venta alta
-
Cerca de la línea inferior → zona potencial de compra
-
-
En una Cuña ascendente (bajista):
-
Precio más alto dentro del patrón → Puntuación de Venta más agresiva
-
-
En una cuña descendente (alcista):
-
Precio más bajo dentro del patrón → puntuación de compra más agresiva
-
La puntuación de Compra/Venta se muestra en el gráfico en una pequeña etiqueta informativa:
-
Tipo de patrón
-
Posición (%)
-
Puntuación de compra
-
Puntuación de venta
No se trata de un generador de señales de caja negra, sino de una herramienta práctica y flexible de apoyo a la toma de decisiones.
⚙️ Parámetros de entrada
Detección de patrones
-
PivotRange
Número de barras a izquierda y derecha para definir un pivote alto/bajo.
Mayor valor → menos pivotes, pero más fuertes.
-
LookbackBars
Cuántas barras históricas se escanean para la detección de patrones.
-
ChannelSlopeDiff
Máxima diferencia de pendiente relativa para ser considerado un "canal".
Valor más pequeño → detección de canal más estricta.
-
ObjPrefix
Prefijo para todos los objetos creados por el indicador (líneas de tendencia, etiquetas, flechas).
Útil si utiliza varias instancias en el mismo gráfico.
Configuración de alertas
-
TouchRangePoints
Distancia máxima (en puntos) entre el precio actual y la línea de tendencia para activar una alerta.
-
CoolMinutes
Tiempo de enfriamiento (en minutos) entre alertas para evitar notificaciones repetidas.
Establezca 0 para desactivar el enfriamiento.
⏰ Marcos temporales y símbolos recomendados
Mejores plazos
-
M5, M15, M30, H1
Mejores símbolos
-
XAUUSD (ORO) - foco principal
-
Principales pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)
-
Índices (US30, NAS100, etc.)
-
Pares de criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD, etc.)
🔔 Mensajes de ejemplo de alerta
Ejemplos de mensajes de alerta:
-
Up lowline comprar M15
-
Línea ascendente descendente vender H1
-
Línea ascendente ascendente vender M5
-
Línea baja descendente comprar M30
Formato:
<PatrónCorto> <línea baja/línea ascendente> <compra/venta> <Tiempo>
Puede recibir estas alertas:
-
Como alertas emergentes
-
Como notificaciones push (si está configurado en su terminal MetaTrader)
❗ Notas importantes y limitaciones
-
Este indicador no abre ni cierra ninguna operación.
Es una herramienta visual / analítica.
-
La detección de patrones se basa en pivotes confirmados en el pasado.
Nuevos patrones pueden aparecer o desaparecer a medida que evoluciona la estructura del mercado.
-
Ningún indicador es perfecto:
-
Los canales pueden romperse
-
Las cuñas pueden fallar
Combínelo siempre con la gestión del riesgo y su propio plan de trading.
-
💡 Casos de uso sugeridos
-
Como filtro de sesgo direccional:
-
Sólo comprar cuando el precio está cerca de la línea inferior en un canal ascendente
-
Sólo vender cuando el precio está cerca de la línea superior en un canal descendente
-
-
Como ayuda para la toma de beneficios/escalada:
-
Obtener beneficios parciales cuando la puntuación de venta es alta en un canal ascendente.
-
Obtener beneficios parciales cuando la puntuación de compra es alta en un canal descendente.
-
-
Como filtro de EA:
-
Muchos desarrolladores utilizan objetos de línea de tendencia o estado de patrón para filtrar las entradas.
-
Por ejemplo, sólo operar cuando se detecta un canal y el precio se sitúa en una zona específica.
-
❓ FAQ
P: ¿Se repinta el indicador?
R: Utiliza pivotes máximos/mínimos confirmados para la detección de patrones.
Se pueden formar nuevos patrones a medida que aparecen nuevos pivotes, pero no repinta señales pasadas en barras cerradas.
P: ¿Funciona sólo con ORO?
R: No. Fue diseñado y ajustado en XAUUSD, pero funciona en cualquier símbolo que tenga oscilaciones y tendencias claras.
P: ¿Es un EA?
R: No. Es un indicador. No coloca órdenes automáticamente.
P: ¿Puedo utilizarlo junto con otros EAs o indicadores?
R: Sí. Sólo dibuja objetos y etiquetas. No interfiere con las operaciones comerciales.
🧷 Historial de versiones
Versión 1.0
-
Versión inicial.
-
Detección de canales y cuñas al estilo autochartist.
-
Alertas táctiles + notificaciones push.
-
Etiqueta de compra/venta y posición.