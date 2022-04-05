DraewWeigthLine

En el mercado de divisas, acciones, oro y otros escenarios de negociación paralela multi-especies y multi-posiciones, los operadores se enfrentan a menudo con el punto de dolor central: cuando se mantienen múltiples posiciones de la misma especie, no es posible determinar de forma rápida e intuitiva el precio de mercado actual y la posición relativa de todas las posiciones largas / cortas, es difícil captar con precisión el coste medio de la posición global, lo que resulta en un retraso en el proceso de toma de decisiones de stop-loss; especialmente en el caso de una multi-posición mixta, la falta de un punto de referencia de coste unificado, la eficiencia de la gestión de fondos se ve comprometida. La eficiencia de la gestión de fondos se reduce considerablemente. El cálculo manual tradicional del precio medio no sólo consume mucho tiempo y mano de obra, sino que también es propenso a errores de cálculo, lo que no puede satisfacer la demanda de toma de decisiones en tiempo real en escenarios de negociación de alta frecuencia o de posiciones de gran valor.

Este script MT5 está diseñado para resolver el punto de dolor del análisis de múltiples posiciones, el valor central es hacer la relación entre la posición y el precio de mercado de la presentación visual, sin necesidad de calcular manualmente, puede ayudar a los comerciantes en la tabla de cotizaciones captar rápidamente la información clave de la posición, por lo que la toma de decisiones es más eficiente y precisa. El script calculará y dibujará automáticamente tres tipos de medias clave, y con el precio de mercado actual de la vinculación en tiempo real, de un vistazo para determinar el precio de mercado se encuentra en la zona de beneficios o zona de pérdidas, para ayudar a ajustar rápidamente la estrategia de toma de ganancias y stop-loss, optimizar la estructura de la posición:

Línea de precio medio largo: resume automáticamente el precio de entrada de todas las posiciones largas de la misma especie, calcula con precisión el valor medio de la generación de líneas exclusivas, muestra intuitivamente el coste global de la posición larga, para que conozca claramente la rentabilidad de las posiciones largas; Línea de precio medio de las posiciones cortas: estadísticas en tiempo real de todas las posiciones cortas de la misma especie del precio de entrada, presentadas en forma de línea de precio medio, reflejan claramente el rango de coste de las posiciones cortas, ayudan al control del riesgo de las posiciones cortas; Línea de precio medio ponderado: teniendo en cuenta el tamaño de todas las posiciones (independientemente de largas y cortas) de la misma variedad de posiciones, de acuerdo con la ponderación del precio medio global de entrada, para una mezcla de posiciones largas y cortas para proporcionar un punto de referencia de coste unificado, para facilitar la evaluación del riesgo y la gestión de la posición global.

Con el fin de adaptarse a las necesidades individuales de los distintos operadores, el script admite una amplia gama de parámetros personalizados, en función de los hábitos de negociación personales y las preferencias visuales, para ajustar con flexibilidad el efecto de visualización:

BuyAvgLineClr : Sirve para personalizar el color de la línea de precio medio largo, que es conveniente para distinguirla de otras líneas y mejorar el reconocimiento visual;

BuyAvgLineStyle : puede elegir el estilo de la línea de precio medio largo, incluyendo línea continua, línea de puntos, línea de puntos, etc., para adaptarse a los hábitos individuales de visualización de la tabla de cotizaciones;

SellAvgLineClr : permite personalizar el color de la línea corta de precio medio; se recomienda establecer un color que contraste con el de la línea larga para evitar confusiones visuales;

: puede elegir el estilo de la línea de precio medio largo, incluyendo línea continua, línea de puntos, línea de puntos, etc., para adaptarse a los hábitos individuales de visualización de la tabla de cotizaciones; SellAvgLineClr : permite personalizar el color de la línea corta de precio medio; se recomienda establecer un color que contraste con el de la línea larga para evitar confusiones visuales;

SellAvgLineStyle : permite ajustar el estilo de la línea de precio medio corto, puede combinarse con la volatilidad de las variedades comerciales de las características de la línea para elegir el estilo adecuado;

WeigthAvgLineClr : capacidad de personalizar el color de la línea de precio medio ponderado, se recomienda que se establezca en un color destacado, lo que facilita una rápida concentración en los datos de referencia de costes básicos;

: permite ajustar el estilo de la línea de precio medio corto, puede combinarse con la volatilidad de las variedades comerciales de las características de la línea para elegir el estilo adecuado; WeigthAvgLineClr : capacidad de personalizar el color de la línea de precio medio ponderado, se recomienda que se establezca en un color destacado, lo que facilita una rápida concentración en los datos de referencia de costes básicos;

WeigthAvgLineStyle: permite ajustar el estilo de la línea de precio medio ponderado, que puede seleccionarse con flexibilidad en función de las necesidades visuales de su propio ciclo de negociación (corto plazo / oscilación / largo plazo).

Este script es aplicable a una amplia gama de escenarios, cubriendo las necesidades básicas de todo tipo de traders:

Para los operadores de alta frecuencia , puede captar rápidamente el coste medio de múltiples posiciones a corto plazo, mejorando significativamente la eficacia de la decisión de cerrar posiciones;

Para swing traders , puede controlar en tiempo real los cambios de coste de múltiples posiciones cortas, y optimizar con precisión el momento de añadir y reducir posiciones;

Para grandes posiciones , puede gestionar con precisión el riesgo global de múltiples posiciones dispersas, evitando errores de decisión causados por la ambigüedad de los costes;

, puede controlar en tiempo real los cambios de coste de múltiples posiciones cortas, y optimizar con precisión el momento de añadir y reducir posiciones; Para grandes posiciones , puede gestionar con precisión el riesgo global de múltiples posiciones dispersas, evitando errores de decisión causados por la ambigüedad de los costes;

, puede gestionar con precisión el riesgo global de múltiples posiciones dispersas, evitando errores de decisión causados por la ambigüedad de los costes; Para los operadores de carteras EA, es posible comparar visualmente el coste y el precio de mercado de las posiciones de negociación automática, proporcionando datos de apoyo para la optimización de los parámetros de la estrategia.

Además, el script también cuenta con cuatro aspectos destacados:

Sincronización en tiempo real: cuando la posición cambia o el precio de mercado se actualiza, los tres tipos de promedios se recalculan automáticamente y se actualizan en tiempo real para garantizar que no haya retraso en los datos, en línea con las necesidades de toma de decisiones de negociación en tiempo real; Funcionamiento sencillo: sin necesidad de configuraciones complejas, el script puede ejecutarse con un solo clic, incluso los operadores principiantes pueden empezar a utilizarlo rápidamente; Diseño ligero: el script no ocupa demasiados recursos de la plataforma en el proceso de ejecución, para garantizar el buen funcionamiento de la plataforma MT5, sin afectar al uso normal de otras herramientas de trading; Cálculo preciso: identifica y empareja automáticamente las posiciones de la misma especie, evitando eficazmente la interferencia de datos entre especies, para garantizar que los resultados del cálculo del precio medio sean precisos y fiables.

A través de este script, el complejo análisis de costes multiposición original se convertirá en sencillo e intuitivo, para ayudar a los operadores a liberarse de los engorrosos cálculos manuales y centrarse en las decisiones comerciales fundamentales, mejorando significativamente la eficiencia de la gestión de posiciones y la rentabilidad global.