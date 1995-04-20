Triple Threat Signal

¡Conquiste los mercados con la señal de triple amenaza!

¿Cansado de señales que le dejan adivinando? Presentamos la Señal de Triple Amenaza, el indicador inteligente que atraviesa el ruido del mercado para ofrecer configuraciones comerciales de alta probabilidad. No se trata de un indicador más, sino de un sistema completo de varios niveles diseñado para operadores que exigen precisión, confirmación y confianza.

Por qué necesita la señal de triple amenaza

El mercado se mueve rápido. Necesita una herramienta que confirme una operación desde múltiples ángulos antes de entrar. La Señal de Triple Amenaza le proporciona esta ventaja combinando tres de las herramientas analíticas más potentes:

EMAs alineadas (9, 21, 50): Nos aseguramos de que sólo opere con la tendencia predominante. ¡Se acabó luchar contra el mercado!

MACD confirmado: actúa como filtro de impulso. La señal sólo es válida cuando el MACD confirma la dirección y la aceleración del movimiento.

Estocástico estratégico: Esperamos el desencadenante perfecto, cuando el oscilador estocástico sale de las zonas de sobrecompra o sobreventa, para captar los movimientos de reversión y continuación potentes justo cuando empiezan.

Este proceso de triple confirmación es la clave para minimizar las señales falsas y maximizar sus oportunidades de trading. Además, el Filtro de Tendencia EMA 200 incorporado le mantiene en el lado correcto de la tendencia principal, protegiéndole de peligrosas operaciones contra-tendencia.

Reciba notificaciones instantáneas de nuevas oportunidades en su escritorio, aplicación móvil o correo electrónico, ¡para que nunca vuelva a perderse una configuración confirmada!

Parámetros del Indicador (Sus Controles Personalizados)

La Señal de Triple Amenaza está construida para la flexibilidad, lo que le permite ajustar el sistema a cualquier instrumento o marco de tiempo:

FastEMA (Predeterminado: 9): Establece el periodo para la Media Móvil más corta, esencial para detectar el impulso inmediato.

MediaEMA (Predeterminado: 21): Establece el periodo para la Media Móvil a medio plazo, crucial para la alineación de tendencias.

EMA Lenta (Predeterminado: 50): Establece el periodo para la media móvil a corto plazo más larga, completando el filtro de tendencia central.

MACDFast (Predeterminado: 12), MACDSlow (Predeterminado: 26), MACDSignal (Predeterminado: 9): Entradas estándar para personalizar el motor de impulso MACD.

StochK (Por defecto: 14), StochD (Por defecto: 3), StochSlowing (Por defecto: 3): Entradas estándar para afinar el disparo del oscilador estocástico.

UseEMAFilter (Por defecto: true): Active o desactive el potente filtro EMA 200 para adaptarlo a su estilo de negociación.

EMAPeriod (Predeterminado: 200): Establece el periodo para el filtro de tendencia a largo plazo.

EnableNotify (por defecto: true), SendAlert (por defecto: true), SendApp (por defecto: true), SendEmail (por defecto: false): Controles para todos los tipos de alerta, asegurando que recibe la señal exactamente donde la necesita.

AlertDelaySeconds (Predeterminado: 60): Evita las alertas repetidas, manteniendo tus notificaciones limpias y procesables.

ArrowOffset (Predeterminado: 10): Ajusta la distancia a la que se trazan las flechas de Compra/Venta desde el Máximo/Mínimo de la barra.

Desplazamiento (Predeterminado: 0): Le permite desplazar horizontalmente las señales del indicador.

Potencie su toma de decisiones

Aunque la Señal de Triple Amenaza es muy potente por sí sola, los operadores inteligentes conocen el valor de la confluencia. Maximice sus resultados utilizándola junto con estas herramientas especializadas para construir una configuración analítica imbatible:

Combinando estas potentes herramientas, podrá mejorar sus análisis y tomar decisiones de trading con mayor confianza.

