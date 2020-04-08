¡Desbloquee el trading de precisión con Pinpoint Extreme Swing!

¿Está cansado de perderse los cambios cruciales del mercado? ¿Desearía tener una herramienta fiable para detectar oportunidades de swing trading de alta probabilidad? No busque más. El indicador Pinpoint Extreme Swing es su mejor aliado para navegar por el dinámico mundo del trading, diseñado para darle la ventaja que necesita para tener éxito.

Este potente indicador MQL4 está diseñado para identificar puntos de inflexión significativos en el mercado mediante la combinación inteligente del Índice de Flujo Monetario (MFI ) con las Bandas de Bollinger. Corta a través del ruido del mercado, proporcionando señales claras y procesables de compra y venta directamente en su gráfico, ayudándole a capitalizar en condiciones extremas de sobrecompra y sobreventa con notable precisión.

Imagine captar el momento exacto en que una tendencia está a punto de invertirse, entrar en operaciones con confianza y maximizar su potencial de beneficios. Con Pinpoint Extreme Swing, esa visión se convierte en realidad. Su sistema de filtrado inteligente, que incluye una EMA 200 opcional, garantiza que sólo reciba las señales de mayor calidad, reduciendo las entradas falsas y manteniéndole alineado con la tendencia predominante del mercado.

¿Por qué elegir Pinpoint Extreme Swing?

Detecte los cambios de tendencia con confianza: Identifique posibles cambios de tendencia en el momento en que se producen, lo que le proporciona una ventaja temprana.

Señales de alta probabilidad: Nuestra combinación única de IMF y Bandas de Bollinger, mejorada por un filtro EMA opcional, proporciona puntos de entrada más fiables.

Visuales intuitivos: Las señales claras de compra (flecha hacia arriba) y venta (flecha hacia abajo) aparecen directamente en el gráfico, lo que facilita el análisis.

Siempre informado: Las alertas personalizables garantizan que nunca se pierda una oportunidad crítica, esté donde esté. Reciba notificaciones a través de alertas emergentes, correo electrónico o incluso en su aplicación móvil.

Adaptable a su estrategia: Ajuste fácilmente los parámetros para adaptarlos a su estilo de negociación preferido y a las condiciones del mercado.

Configuración sin esfuerzo con parámetros personalizables:

Hemos hecho que sea increíblemente fácil para usted adaptar Pinpoint Extreme Swing a sus necesidades específicas. Estos son los parámetros clave que puede ajustar:

MFIPeriod: Defina el periodo para el cálculo del Índice de Flujo Monetario. Ajústelo para afinar la sensibilidad al volumen y al flujo de precios.

PeriodoBandas: Define el periodo para las Bandas de Bollinger, influyendo en lo anchas o estrechas que aparecen las bandas y la frecuencia con la que el precio las toca.

DesviaciónDeBandas: Controla la desviación de las bandas de Bollinger, que influye en lo lejos de la media móvil que se dibujan las bandas. Una desviación más alta significa bandas más anchas.

OverboughtLevel: Especifique el nivel de IMF en el que el mercado se considera sobrecomprado, activando posibles señales de venta.

OversoldLevel: Defina el nivel de IMF en el que el mercado se considera sobrevendido, lo que desencadena posibles señales de compra.

UseEMAFilter: Un simple interruptor ON/OFF para activar o desactivar el potente filtro de tendencia EMA 200. Manténgalo activado para obtener señales de mayor calidad y alineadas con la tendencia.

EMAPeriod: Si el filtro EMA está activo, esto establece el periodo para la Media Móvil Exponencial (por defecto es 200 para filtrado de tendencia a largo plazo).

EMAPrecioAplicado: Elija el tipo de precio (por ejemplo, Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo) que la EMA utilizará para su cálculo.

EnableNotify: Active o desactive todas las funciones de alerta (Alertas, Notificaciones Push, Email) con un solo interruptor.

SendAlert: Activar o desactivar las alertas emergentes dentro de su terminal MetaTrader 4.

EnviarApp: Activar o desactivar las notificaciones push a su aplicación móvil MetaTrader 4.

SendEmail: Activar o desactivar las notificaciones por correo electrónico para nuevas señales.

AlertDelaySeconds: Establezca un tiempo mínimo en segundos entre las alertas para evitar ser abrumado por las notificaciones frecuentes.

TriggerCandle: Decida si la señal debe activarse en la vela 'Actual' (en desarrollo) o en la vela 'Anterior' (cerrada) para su confirmación.

ArrowOffset: Ajuste a qué distancia por encima o por debajo del precio se muestran las flechas de compra/venta, asegurando una visibilidad clara.

Desplazamiento: Desplaza la visualización del indicador a la izquierda o a la derecha del gráfico.

Potencie su toma de decisiones:

No deje escapar las inversiones rentables. Tome el control de sus operaciones con la inteligencia y precisión de Pinpoint Extreme Swing.

